Bakan Özhaseki: '(Kılıçdaroğlu İçin) Şimdi Niye Böyle Mızıkçılık Yapıyorsun Ki'

Bakan Özhaseki: "(Kılıçdaroğlu için) Şimdi niye böyle mızıkçılık yapıyorsun ki"

"Türk halkı, eli silahlı şebekelerin canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal yaptıkları ortamı toprağa gömmüştür"

Bakan Özhaseki, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına katıldı



İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu gün itiraz eden Hayır'cı cephesinde yer alanlar ana muhalefetin genel başkanı da dahil olmak üzere şuanda çok net soruyorum. Eğer sonuç pazar günü akşam 50.01 oranında "hayır" lehine gelişseydi ve "hayır" çıksaydı bu itirazları yapacak mıydın? Bugün ki bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin? Hayır. Biz milletin kararına saygılıyız hadi hayırlı olsun deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye böyle mızıkçılık yapıyorsun ki" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı"na katıldı. İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda katılımcılara hitap eden Bakan Özhaseki referandum sonuçlarını değerlendirdi. Türk halkının istikrarı tercih ettiğini söyleyen Bakan Özhaseki,"Aslında akıllı şebeke ve akıllı şehirler teknoloji ve bilginin üretimine bağlı. Bilginin üretimi de aslında istikrarlı ve düzenli bir sosyal siyasi ortamda mümkün olabilir. Eğer istikrara dediğimiz o pahalı nesneyi istikrarı yakalayabilirsek bütün bu iyiliklere kapı açılacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz pazar günkü yapılan seçimde doğrusu Türk halkı kendi hükümet sistemi olarak bundan sonra istikrarın sağlanacağı güçlü hükümetlerin olacağı ve şimdiye kadar cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız içimizi yakan vesayetçi yapının yok olacağı bir sistemi tercih etmiştir" diye konuştu.

Bakan Özhaseki istikrarın bundan sonra kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, "Türk halkı çok partili sisteme geçtikten sonra arkada bekleyen eli silahlı şebekelerin gelen her siyasi iktidarın ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamları hazırlayarak faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortamı toprağa gömmüştür. Zayıf güçsüz ne zaman düşeceği belli olmayan pazarlıklarla gün geçirmiş, gece vakti bir çok insanın evlerinde pazarlıkların yapıldığı kumar borçlarının ödendiği insanlara bakanlıkların dağıtıldığı sitemi toprağa gömmüştür. İstikrar bundan sonra kaçınılmazdır. Bu her parti içinde bir şanstır. İnşallah önümüzdeki günlerde böyle bir sisteme geçince şimdiye kadar konuştuğumuz yapmaya çalıştığımız hazırlıkların da hızlanacağını düşünüyorum. Bir itirazlar başladı, bu itirazları da ben şöyle değerlendiriyorum, maçtan sonra aslında biraz sakin olmak lazım. Hele ki eğer yenildiyseniz biraz daha sakin olmak lazım. O maçın heyecanıyla aklınıza gelen her şeyi söylediğinizde öfkelendiğinizde iyice başınıza bela olacak laflar ağzınızdan çıkabilir" şeklinde konuştu.

Sözlerine sonuçlara yönelik yapılan itirazları değerlendirerek devam eden Bakan Özhaseki, "Rahmetli İnönü'ye bazen bir olay getirildiğinde canı sıkılmışsa eğer bir gün hiç konuşmazmış. Sakince bekler ondan sonra da o konuyla ilgili fikirlerini söylermiş. Bu gün itiraz eden Hayır'cı cephesinde yer alanlar ana muhalefetin genel başkanı da dahil olmak üzere şuanda çok net soruyorum. Eğer sonuç pazar günü akşam 50.01 oranında "hayır" lehine gelişseydi ve "hayır" çıksaydı bu itirazları yapacak mıydın? Bugün ki bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin? Hayır. Biz milletin kararına saygılıyız hadi hayırlı olsun deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye böyle mızıkçılık yapıyorsun ki. Hiç mızıkçılığa gerek yok biz işimize bakalım. İnşallah aydınlık günler Türkiye'yi bekliyor" ifadelerini kullandı.

