Bakan Özhaseki: "Kentsel Dönüşümle İlgili Birtakım Tedbirler Aldık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamlarının İstanbul'da 2030 yılına kadar büyük bir depremin olacağı yönünde söylemlerinin olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşümle ilgili birtakım tedbirler aldık. İnşallah 16 Nisan'dan sonra meclis çalışmaya başlarsa o yasaları getireceğiz" dedi.



Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından ortaklaşa düzenlenen İnşaat Sektör Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, 2016 yılının inşaat sektörü açısından iyi geçmediğini ifade ederek, "Ortadoğu'daki gelişmeler, 15 Temmuz darbe girişimi ve TL'nin değer kaybetmesi 2016 yılında sektörün iyi bir yıl geçirmediği hepimizin malumu. Ancak bunun yanında inşaat sektörüne sağlanan geçici teşvikler, kampanyalar ve finansman tarafından sağlanan kaynaklar olumsuz etkiyi kaldırmış ve konut satışlarını artırmıştır" diye konuştu.



Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamları tarafından İstanbul'da büyük bir depremin olacağına dair söylemlerde bulunduğunun altını çizerek, "İstanbul'da bilim adamlarının müthiş tespitleri var. Neredeyse tamamı diyorlar ki, '2030'a kadar büyük bir deprem var. Bunun da şiddeti en az 7 olacak.' Allah korusun böyle bir şey olursa İstanbul'un hali ne olur? Birçok bina olduğu yere yıkılıyor zaten, bir şey yapmanıza gerek yok. Kaçak inşaatlar, kaçak inşaatlar. Onun için bizim yaptığımız bu hesaplarda kentsel dönüşümle ilgili birtakım tedbirler aldık. İnşallah 16 Nisan'dan sonra meclis çalışmaya başlarsa o yasaları getireceğiz. Orada finansla ilgili birçok tedbirlerimiz var. Bunları alacağız ve hızla işe koyulacağız. Bunu yaparsak inşallah biz de kendimizi başarılı sayarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ