Bakan Özhaseki: İnsanlar PKK Teröründen Usanmış

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, bölge halkının PKK teröründen usandığını belirterek, "Devlet olarak burada huzur ve güveni sağlamak gibi operasyonlar gerçekleştirdik. Allaha şükür geldiğimiz nokta itibariyle terör esamesi okunmuyor" dedi.



Şırnak'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler, Cizre İlçesi'ndeki temaslarının ardından Şırnak-Cizre karayolunda yapılması planlanan şehirlerarası otobüs terminali, Şırnak Kadın Doğum Hastanesi, belediye hizmet binası ve terör mağduru vatandaşlar için TOKİ tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden konut alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Yeni Mahalle yolu üzerindeki bir künefeciye giden Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, çıkışta buradaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bir apartmanın balkonundaki çocuğun, "Şırnak'a hoş geldiniz bakanım" sözlerine Bakan Özhaseki de el sallayarak, "Hoş bulduk" karşılığını verdi.



'SENE SONUNA KADAR KONUTLARI BİTİRECEĞİZ'



Daha sonra Şırnak Valiliği'ne geçen Bakan Özhaseki, Vali Ali İhsan Su tarafından karşılandı. Burada gazetecilere konuşan Bakan Özhaseki, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla huzur ve güvenin sağlandığını belirterek, şunları söyledi:



"Allah'a şükür geldiğimiz nokta itibari ile terör esamesi okunmuyor. İnşallah buralarda bir daha terörün adından bahsedilmeyecek. Teröristler kimseye eziyet edemeyecek. Kimsenin evini yıkamayacaklar. Çoluğunu çocuğunu kaldırıp dağlara götüremeyecekler. Buralarada çocuk ölümlerini sağlayıp, anaların ağlamasını izleyemeyecekler. Öyle ümit ediyoruz. Vatandaşın huzuru bundan sonra mutlaka devam edecektir diye ümit ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız, gayretlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Şırnak ilinin tamamında vatandaşların çok huzurlu olduğunu görebiliyoruz. İkinci bir işimiz burada, teröristlerin yaktığı, yıktığı evlerin yapılması. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, yaralarının sarılması. Bu noktada Şırnak genelinde 12 bin 500 konutun inşaatına başladık. Bu inşaatların bir kısmı bitti. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmı birkaç ay sonra bitecek, bir kısmı da sene sonunda bitecek. Ama senenin sonuna kadar bütün konutları bitirmiş olacağız."



'YAPTIĞIMIZ KANALLARI TOPLASAK, ANKARA'YA YOL OLUR'



Batıdaki bir belediyeye ne kadar para geliyorsa, doğudaki belediyelere de o kadar para aktardıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil belediyelerine daha az mı para geliyordu eskiden, hayır. Konya'ya ne kadar gidiyorsa, Rize'ye ne kadar gidiyorsa, ve yahut Sakarya'ya ne kadar gidiyorsa, kişi başına düşen pay belli. Bu payı İller Bankası'nda çarpıp buraya da gönderiyoruz, oraya da gönderiyoruz. Buradaki belediye başkanlarının niyeti, belediye başkanlığı olamayınca, Kandil'e adam taşımak, parayı kandile aktarmak, terörist yetiştirmek ve burada Kandil'in işlerini kolaylaştıracak bir irtibat bürosu gibi çalışmaya gayret edince, belediyeler biraz önce bahsettiğimiz vatandaşların en tabii hakkı olan suyu bile vermekten aciz kalıyorlar. Bu yüzden tüm ilçelerimiz ve Şırnak merkezimizde su şebekeleri döşüyoruz. Kanallar yapıyoruz. Yaptığımız kanalları toplarsak, buradan Ankara'ya yol olur. 800 kilometre su ve kanal şebekesi düşüyoruz" diye konuştu.



'HUZUR BURALARDA DAİM OLACAK'



Şırnak merkez ve ilçelerine 4 milyar lira para harcayacaklarını belirten Bakan Özhaski, şunları söyledi:



"Buradaki insanlar mağdur. Buradaki İnsanlar PKK teröründen usanmış. ve buradaki insanlar terörün belasını, cezasını çok çekmiş. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Kardeşlik duygununu tesis etmeye çalışıyoruz. Bütün bunları buradaki vatandaşların mutlu olabilmesi için rahatı ve huzuru için yapıyoruz. İnşallah burada bir daha terör boy göstermez. Bir daha terör gelip burada bir çukur kazmak istemez. İsteseler de vatandaşlar buna mani olur. Kendisi karşı çıkar. Bir dakika ne yapıyorsunuz der. ve neticesinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Türk Bayrağı'nın dalgalandığı bir yerin yaşama keyfini çıkarırız diye ümit ediyorum. Ama şunun vatandaşlarımızın hiç aklından çıkarmaması lazımdır. Devlet olarak biz buralardayız."



Daha sonra valilik toplantı salonunda basına kapalı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından kanun hükmünde kararname ile Şırnak, Cizre, Silopi, Beytüşşebap, İdil ve Uludere belediyelerine görevlendirilen başkan vekilleri, ticaret ve sanayi odası başkanları ile görüşen Bakan Özhaseki, istişare toplantısının ardından kentten ayrıldı. - Şırnak