Bakan Özhaseki İnşaatçilara Umut Verdi: ? Sektörün Önü Açık, Basın Gaza?

Bakan Özhaseki İnşaatçilara Umut Verdi: ? Sektörün Önü Açık, Basın Gaza?

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