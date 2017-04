Bakan Özhaseki : İnşaat Sektörünün Önü Açık, Basın Gaza'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, inşaat sektörünün yöneticileri ile yaptığı toplantıda, "İnşaat sektörünün önü açık. 16 Nisan'dan sonra basın gaza" dedi. Özhaseki, yeni imar yönetmeliğiyle her daire için bir park yeri bulundurma zorunluluğu geleceğini söyledi



Kayseri'de 'İnşaat Sektörü Zirvesi'ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sektör yetkililerinin sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı. Bakan Özhaseki şunları söyledi:



"Türkiye'nin depreme hazır olması amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerini hızla sürdürüyoruz. Rekor sayıda konut yenileyeceğiz. 15 yıl içerisinde Türkiye'yi tamamen depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Bakanlıkça çalışma yaparak imarın değişmez kurallarını yazdık. Bunlar değişmeyecek. Sonra otoparkla ilgili düzenleme getirdik. Şimdi her evde bir araba var. Bu durumda her daire için bir park yeri bulundurma zorunluluğu gelecek. Yeni imar yönetmeliği ile Ankara'dan bir karar vermeyeceğiz. Biz temel kuralları koruyoruz. Her şehrin imar yönetmeliği ayrı olacak. Örneğin İstanbul'un Kadıköy semtindeki İmar yönetmeliği uygulamasıyla, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki uygulama bir olmayacak."



'İSTANBUL'DA BİRÇOK BİNA OLDUĞU YERDE YIKILIYOR'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamları tarafından İstanbul'da büyük bir depremin olacağına dair söylemlere dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstanbul'da bilim adamlarının müthiş tespitleri var. Neredeyse tamamı, 2030'a kadar büyük bir deprem olacağını, büyüklüğünün en az 7 veya 7.5 olacağını söylüyorlar. Allah korusun böyle bir şey olursa İstanbul'un hali ne olur? Birçok bina olduğu yerde yıkılıyor zaten, bir şey yapmanıza gerek yok. Gecekondular da cabası. İnşallah 16 Nisan'dan sonra meclis çalışmaya başlarsa o yasaları getireceğiz."



'45- 50 MİLYAR DOLARLIK PİYASA'



Kentsel dönüşümle birlikte Türkiye'de inşaat sektörünün önünün açık olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki şöyle konuştu:



"Bu sektördekilere sesleniyorum. İnşaat sektörünün önünü açık. Kendinize hedef koyun. 45- 50 milyar dolarlık bir piyasadan söz ediyorum. Ayrıca, sektördeki istihdam da cabası. 15- 20 yıldır inşaat sektöründeki büyümeyle birlikte sadece yurt içinde değil, yurt dışında da başarılıyız. Dünya genelindeki 250 ülke inşaat şirketleri arasında 40 Türk şirketi yer alıyor. Bir başka deyimle ülke olarak Çin'den sonra ikinci sıradayız. O nedenle sektörü büyütmeliyiz. Örneğin, otobanda motoru sağlam, aküsü sağlam bir otomobille basın, basabildiğiniz kadar gaza. Sektördeki durgunluğu, çekingenliği ve ihtiyatlı davranmayı bir kenarı bırakıp, 16 Nisan sonrası basın gaza."



- Kayseri