Bakan Özhaseki Esnafları Gezdi, Pastırma Kesti
Bakan Özhaseki esnafları gezdi, pastırma kesti Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Erbakan Hoca onların malı mı?
Bakan Özhaseki esnafları gezdi, pastırma kesti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Erbakan Hoca onların malı mı?"
"Kayseri'de AK Parti ve MHP'yi toplasanız yüzde 80 eder"
KAYSERİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki referandum çalışmaları kapsamında çarşı esnafını gezerken, Kayseri'nin sembolü olan pastırma kesti.
Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, esnaflarla teker teker selamlaşarak onlarla görüştü. Fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Bakan Özhaseki, girdiği bir pastırma dükkanında pastırma kesti.
"İnsanların zihninin biraz daha durulduğunu hissediyorum"
Referandum çalışmaları hakkında gazetecilere bilgiler veren Bakan Özhaseki, "Belediye seçimlerine giriyorsanız vatandaş zaten sizin adayınızı sevmişse oyunu devam ettirir, yoksa ne yaparsanız yapın oy vermezler. Genel seçimlerde de milletin az çok siyasi eğimleri bellidir ama kararsızlar yüzde 10'lar civarındadır, onu herkes etkilemeye çalışır. Bu seçimde ise 18 madde var. 18 madde Türkiye'ye ne getirecek, ne götürecek, lehine mi, aleyhine mi bunların anlatılması icap ediyor. Doğrusu ilk çıktığımız günden bu tarafa 18 maddenin özünü anlattıkça birçok karanlık bulutlarının dağıldığını hissediyorum. Yapılan iftira kampanyalarının tutmadığını hissediyorum. Her anlattığımızda da insanların zihninin biraz daha durulduğunu hissediyorum. Doğrusu iyi bir kampanya geçiriyoruz. Ben de son hafta Kayseri'de kalmak istedim. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi var, geziyoruz" ifadelerini kullandı.
"Kayseri'de AK Parti ve MHP'yi toplasanız yüzde 80 ediyor"
Kayseri'deki son durum hakkında düşüncelerini paylaşan Bakan Mehmet Özhaseki, "Hakikaten şehrimiz, insanımız güzel. Sağcısıyla, solcusuyla, işçisiyle, esnafıyla şehrimiz güzel ve hoşumuza da gidiyor. Buraya gelirken çok keyifle geliyoruz. Referandum ortamında da güçlü bir 'evet' var. Çünkü burada AK Parti ile MHP'nin burada ağırlığı var. Onları bile toplasanız yüzde 80 ediyor. Ufak tefek de olsa maddelere takılan insanlar olabilir, bunlar çok normaldir. Şuna yürekten inanıyorum, güçlü bir 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önü açılacaktır, bundan sonra istikrarlı ve güçlü hükümetler gelecektir. Güçlü hükümetler olduğu yerde müthiş yatırımlar yapılacaktır" dedi.
"Erbakan Hoca onların malı mı?"
Kentte açılan ve merhum Necmettin Erbakan'ın da başkanlık sistemine destek veren sözünün paylaşıldığı pankartların ardından kendilerine tepki gösteren Saadet Partililere de seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Erbakan Hoca onların malı mı?" ifadelerini kullandı. Özhaseki, "Hiç ağzını açmayacak tek parti varsa Saadet Partisi'dir. Erbakan'ın eğer Milli Nizam Partisi'nden itibaren bütün seçim beyannamelerinde başkanlıkla ilgili sözleri varsa bu saklanacak bir şey değil. Erbakan Hoca onların malı mıymış. Eğer onların malıysa çocukları niye yanlarında değiller? Bu işlerden vazgeçsinler. Dün Erbakan Hoca'nın etrafında binlerce bakan vardı, şimdi 3-4 kişi Erbakancılık yapıp da 'Erbakan bizimdir' diyorsa güleriz" diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin ziyaretlerine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve partililer de eşlik etti.
(TB-