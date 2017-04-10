Bakan Özhaseki esnafları gezdi, balık yedi



KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki esnafları gezerek sohbet etti.

Temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, esnafları gezerek sohbet etti. Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan esnaflarla teker teker selamlaşan Bakan Özhaseki, vatandaşlarla sohbet etti. Balıkçıları da gezen Bakan Özhaseki, kendisine ikram edilen balığın tadına da bakarken, fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin gezisine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden ve partililer eşlik etti.