Bakan Özhaseki: Doğu ve Güneydoğu, Mimari Değerleriyle Yeniden Buluşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmey Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada terör olaylarından etkilenerek maddi ve manevi zarara uğrayan Doğu ve Güneydoğu illeriyle ilgili ''Doğu ve Güneydoğu; kültürel, tarihi, doğal ve mimari değerleriyle yeniden buluşuyor'' ifadelerini kullandı.

''TÜM VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARACAĞIZ DEMİŞTİK''

Açıklamalarına devam eden Bakan Özhaseki, ''Terörden etkilenen yerleri ihya ederken;tek tek tüm vatandaşlarımızın yaralarını saracağız,hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz demiştik.'' ifadelerini kullandı.

''VATANDAŞLARIMIZIN MENFAATİNİ GÖZETECİĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK''

Bakan Özhaseki, '' Terörden etkilenen yerlerde; vatandaşımzın menfaatini gözetip ve her bir vatandaşımızın mülkiyet hakkını teminat altına alacağız demiştik'' dedi.