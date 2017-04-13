Bakan Özhaseki'den Kayserispor'a Moral Ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret etti. Özhaseki burada yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür problemleri çözecek güçteyiz. İnşallah güzelliklerle, hayırlarla sezon sonunu getiririz. Sonunda da inşallah gülen biz oluruz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Erol Bedir tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla selamlaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında ve kulübümüzün iyi yerlere gelmesinde büyük gayreti olan sayın bakanımızı bugün de aramızda görmekten mutluyuz" diye konuştu.



Özhaseki: "Nazara mı geldiniz?



Kulübün iyiliği için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı açıklamada, "Maçlara gelemediğim zaman bile olup biteni takip ediyorum. İkinci yarı Sergen hocamla birlikte çok güzel bir çıkış yakaladınız. Tüm Türkiye sizi konuşmaya başladı. Bundan da müthiş keyif alıyorduk. Nazara mı geldiniz? Ama bunlar normal şeyler. İnsanoğlu bile hayatında hep çıkışta değildir. Bazen güzel günler olur bazen de moral bozucu hatıralarla doludur insan hayatı. Futbol hayatında da bir çıkış yakalayıp her maç alarak giden bir kulüp de yok. Barcelona bile geçen 3 tane gol yedi, perişan oldular. Çok normal bunlar. Burada önemli olan moral bozmadan kendimize olan güveni tazeleyip, ileriye doğru mücadele azmimizi arttırmak. Problemler olur, şükür Allah'a problemleri çözecek güçteyiz. İnşallah güzelliklerle, hayırlarla sezon sonunu getiririz. Sonunda da inşallah gülen biz oluruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Özhaseki, yaptığı konuşmanın ardından futbolcularla da görüşerek tesislerden ayrıldı. - KAYSERİ