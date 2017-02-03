Bakan Özhaseki'den Fikirtepe'deki Kentsel Dönüşümle İlgili Açıklamalar (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,



(Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm) "Bu pazar günü 13 adada temel atıyoruz. 2 adanın da yıkımına başlıyoruz"



"5 adada 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 ofis var. Pazar günü bağımsız 10 bin 269 bağımsız biriminin temelini atıyoruz. Fikirtepe'de ekonomik büyüklük olarak 35 bin konut yapılacak ve 18 milyar dolarlık bir hacim var"



Haber-Kamera: Enver Alas / İstanbul DHA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarıyla bir araya geldiği '2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda İstanbul'daki kentsel dönüşüm kapsamına alınan Fikirtepe'deki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Fikirtepe'nin 2007'de kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini anımsatan Bakan Özhaseki, 10 yıllık süre zarfında burada büyük bir sorun yumağının oluştuğunu belirtti. Özhaseki, Bu sorunların bir kısmının vatandaşdan bir kısmının belediyelerden, bir kısmının müteahhitlerden, bir kısmının da hukuki mevzuattan kaynaklandığını vurguladı.



"PAZAR GÜNÜ 13 ADADA TEMEL ATIYORUZ"



İstanbul İl Müdürlüğü olarak sorunun tek tek ve ada ada çözümü için bir çalışma başlatıklarını kaydeden Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:



"Ada bazında başladığmızda her bir problemi tek tek çözdük. Müteahhitleri anlaştırdık, vatandaşlarla anlaştık. İflas eden müteahhitlere ortak olduk. Kiptaş ve İller Bankası ortaklığıyla orada çözüm ortağı olduk. Bu pazar günü 13 adada temel atıyoruz. 2 adanın da yıkımına başlıyoruz. Yani 15 adada işe başlıyoruz. 15 adada 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 ofis var. Pazar günü bağımsız 10 bin 269 bağımsız biriminin temelini atıyoruz. Fikirtepe'de ekonomik büyüklük olarak 35 bin konut yapılacak ve 18 milyar dolarlık bir hacim var."



"ANLAŞMA OLMAYAN ADALARI DA ÇÖZECEĞİZ"



Diğer yandan Fikirtepe'de anlaşma olmayan adaların da bulunduğunu kaydeden Mehmet Özhaseki geriye kalanları da önümüzdeki günlerde tek tek ada bazında çözmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



"7 BUÇUK MİLYON RİSKLİ YAPI DÖNÜŞTÜRÜLECEK"



Mehmet Özhaseki konuşmasında bakanlık çalışmaları açısından 2016 yılını değerlendirdi, 2017 yılı ve sonrası için projeleri anlattı.



Bakan Özhaseki, önümüzdeki 15 yıl içerisinde tüm Türkiye'de riskli olarak gördükleri 7 buçuk milyon civarındaki yapıyı 2018'den itibaren dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.



"2018'DEN İTİBAREN 500 BİN KONUTU YENİLEYİP DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"



Özhaseki, "Bu yapılardan yılda İstanbul'da 250 bin konutu Anadolu'da da 250 bin civarında konutu yenilemeyi ve dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bunun için de hedef yıl 2018. Her yıl 2018'den itibaren başlayarak 500 bin konutu değiştirirsek ve dönüştürürsek ortalama ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık bir hacim oluştururuz" diye konuştu.



"BUNUN AK PARTİLİSİ CHP'LİSİ YOK"



Mehmet Özhaseki, bu konuda belediyelere de büyük görevler düştüğünün altını çizdi. Bakan Özhaseki, "Belediyelerin ellerinde yetkiler var. Getirsinler projelerini biz bakanlık olarak emirlerine amadeyiz. Bunun AK Partilisi CHP'lisi yok deprem gelince bunları ayırmıyor. Bu nedenle bakanlığın siyasi bir tavrı yok. Belediye başkanı arkadaşlarımız bur gerçekliği bilerek hareket etsinler. Riskli mahalleleri bir an önce tespit etsinler, bizim istediğimiz altyapıyı hazırlasınlar. Sonra gelsinler bakanlığa her türlü yardımı yapmaya hazırız; kira yardımı ve faizlerini karşılamak dahil" ifadesini kullandı.



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