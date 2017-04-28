Bakan Özhaseki Cizre'de Incelemelerde Bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör mağduru aileler için TOKİ'nin yapmış olduğu yeni konut inşaatı ve Dicle Nehri kenarındaki park çalışmalarını yerinde inceledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberindeki bazı üst düzey yetkililerle birlikte geldiği Şırnak'ın Cizre ilçesindeki çalışmaları yerinde denetleyip ilgililerden bilgi aldı. TOKİ'nin terör mağduru aileler için Kurtuluş köyü ve Konak Mahallesi'nde yapmış olduğu yeni konut inşaatını yerinde inceleyen Bakan Özhaseki daha sonra DSİ ve Cizre Belediyesinin Dicle Nehri kenarında birlikte yaptırdığı yeni park çalışmalarını da yerinde inceledi.



İncelemelerinin ardından cuma namazını tarihi Ulu Cami'de Cizreli vatandaşlarla birlikte kılan Bakan Özhaseki, belediyenin yeni yaptığı Sanat Sokağı'nı gezip, esnafı ziyaret etti. Sanat Sokağı'nda dolaşan öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Özhaseki, çocuklarla da sohbet etti. Cizreli esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Özhaseki, yapılan çalışmaları esnafa anlatıp, çalışmalara sahip çıkılmasını istedi.



"CİZRE'Yİ BAŞTAN SONA DÖNÜŞTÜRMEYİ PLANLIYORUZ"



Burada gazetecilere açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Burada yıkılan 200-300 civarında evimiz vardı, bir de tahrip olan sokaklarımız, yaşanamayacak olan yerler vardı. Cizre için başı bütün kabul ederek bir program yaptık. Sadece yıkılan evlerin yapılması, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinden ziyade Cizre'yi baştan sona dönüştürmeyi planlıyoruz. Burada önce 3 bin 500'e kadar konut yapımına başladık ve üç ayrı bölgede konut inşaatları hızla devam ediyor. Üç ay sonra bir kısım konutu hak sahiplerine verebilecek durumdayız. En geç senenin sonuna kadar hak sahibi herkesin evlerini verebilecek konuma geliyoruz. Cizre'nin alt yapısı sıkıntılıydı ve sular haftada bir iki gün akıyordu, vatandaş mağdur oluyordu. Burada alt yapı çalışmalarına başlandı. Cizre'de taraftarı iyi olan çok güzel bir spor kulübümüz var. Onlar için bir stadyum çalışmasına başlıyoruz ve nasip olursa bunu inşa edeceğiz. Bir taraftan alt yapısı bir taraftan üst yapısı ile ilgileniyoruz. Bir taraftan okullar, gençlik merkezleri yapılıyor ve Cizre inşallah baştan sona ihya edilecek" dedi.



Bakan Özhaseki, il merkez ve ilçe belediyelere atanan kayyumlarla öğle yemeği için Kasrik Boğazı'nda düzenlenen programa katılmak üzere ilçeden ayrıldı.



(Abidin Yel/İHA)