Bakan Özhaseki Cizre'de Incelemelerde Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rıfat Hizarcıklıoğlu ile birlikte Şırnak'in Cizre İlçesi'nde incelemelerde bulundu. TOKİ'nin yapımına başladığı konutlarda incelemelerde bulunan Bakan Haseki, konutları bu yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Cizre İlçesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör mağduru aileler için yapılan konutları ve Dicle Nehri kıyısındaki park çalışmalarını inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.



Cizre Ticaret Odası'nda gazetecilere konuşan Bakan Özhaseki, ziyaretlerine Diyarbakır merkez Sur İlçesi'nden başladıklarını, Cizre ile devam ettiklerini ve buradan da Silopi'ye geçeceklerini belirterek, "Bir taraftan yeni temeller atıyoruz, bir taraftan da bundan 3.5 ay önce sayın Başbakanımız'ın da katılmış olduğu temel atma töreninde temeli atılan konutlardaki çalışmaların ne duruma geldiğini görmeye çalışıyoruz. Bugün Cizremiz'de bundan 3.5 ay önce büyük bir park alanına ve Dicle Nehri ıslah çalışmalarına başlamıştık ve yeni konutları yapacağımızı söylemiştik. O gün verdiğimiz söz ne ise bugün o sözün geçerli olduğunu herkes görmüş oldu" dedi.



Cizre'de 967 konutun ihalesinin yapıldığını ve inşaatlarına başlandığını ifade eden Özhaseki, "Birçoğunun kaba inşaatları bitmiş. Temmuz ayı içerisinde de bu 967 evimiz bitecek. Arkasından Cizre için düşündüğümüz 750 konut, ayrıca bizim istimlak ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız bin 500 konutun daha ihaleleri yapılıyor. İnşaatları da en geç bir aya kadar başlar diye düşünüyorum. Bu evlerin teslim tarihi de bu senenin bitimine kadar demiştik. 2018 gelmeden bütün konutları teslim alacağız, vatandaşlarımıza bütün konutları teslim edeceğiz. Su ve kanalizasyon hizmetleri önümüzdeki ay başlıyor. Aynı zamanda Cizre için 10 bin kişilik stadyum sözümüz vardı. Planlamaları bitmiş olup Spor Bakanlığına teslim ettik ve önümüzdeki günlerde de bunun ihalesi yapılacak. Cizre'nin bir merkez, buranın bir kadim şehir olduğunu kabul ederek bütün planlamaları yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz her bir proje zamanında, gecikmeden bitirilmiş olacak. Burada evi yıkılmış her vatandaşa gerek Şırnak merkezde, gerek Silopi'de, İdil'de gerekse Cizre'de vatandaşlarımıza evlerini bire bir teslim edeceğiz ve ben şimdiden yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.