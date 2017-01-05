Bakan Özhaseki Cizre'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan konutları 2018 gelmeden vatandaşlara teslim edeceklerini belirtti. Bakan Özhaseki, Cizre'nin kadim bir şehir olduğunu söyleyerek bütün planlamaları yaptıklarını kaydetti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak'ın Cizre ilçesine geldi. Terör mağduru aileler için yapılan konutları ve Dicle Nehri kıyısındaki park çalışmalarını inceleyen Özhaseki, yetkililerden bilgi aldı.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, ziyaretlerine Sur'dan başladıklarını, Cizre ile devam ettiklerini ve Silopi'ye geçeceklerini belirterek, "Bir taraftan yeni temeller atıyoruz bir taraftan da bundan 3,5 ay önce Sayın Başbakanımızın da katılmış olduğu temel atma töreninde temeli atılan çalışmaların ne duruma geldiğini görmeye çalışıyoruz. Bugün Cizre'mizde bundan 3,5 ay önce büyük bir park alanına ve Dicle Nehri ıslah çalışmalarına başlamıştık ve yeni konutları yapacağımızı söylemiştik. O gün verdiğimiz söz ne ise bugün o sözün geçerli olduğunu herkes görmüş oldu" dedi.



"2018 gelmeden bütün konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"



Cizre'de 967 konutun ihalesinin yapıldığını ve inşaatlara başlandığını anlatan Bakan Özhaseki, "Birçoğunun kaba inşaatları bitmiş. Temmuz ayı içerisinde de bu 967 evimiz bitecek. Arkasından Cizre için düşündüğümüz 750 konut, ayrıca bizim istimlak ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız bin 500 konutun daha ihaleleri yapılıyor. İnşaatları da en geç bir aya kadar başlar diye düşünüyorum. Bu evlerin teslim tarihi de bu senenin bitimine kadar demiştik. 2018 gelmeden bütün konutları teslim alacağız, vatandaşlarımıza bütün konutları teslim edeceğiz" diye konuştu.



Cizre'de altyapı hizmetlerinin ihalelerinin de sona erdiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Su ve kanalizasyon hizmetleri önümüzdeki ay başlıyor. Aynı zamanda Cizre için 10 bin kişilik stadyum sözümüz vardı. Planlamaları bitmiş olup Spor Bakanlığına teslim ettik ve önümüzdeki günlerde de bunun ihalesi yapılacak. Cizre'nin bir merkez, buranın bir kadim şehir olduğunu kabul ederek bütün planlamaları yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz her bir proje zamanında, gecikmeden bitirilmiş olacak. Burada evi yıkılmış her vatandaşa gerek Şırnak merkezde, gerek Silopi'de, İdil'de gerekse Cizre'de vatandaşlarımıza evlerini bire bir teslim edeceğiz ve ben şimdiden yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum." - ŞIRNAK