Bakan Özhaseki, 'Belediyeler Kandil'in İrtibat Bürosu Gibi Çalışmış'

Bakan Özhaseki, "Belediyeler Kandil'in irtibat bürosu gibi çalışmış"



ŞIRNAK - Bazı temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cizre'den sonra Şırnak'ta yapılacak olan hizmet alanlarını gezdi. Bakan Özhaseki daha önceki belediyelerin Kandil'in irtibat bürosu gibi çalıştığını söyledi.

Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, Cizre ilçesindeki temaslarının ardından Şırnak-Cizre karayolunda yapılması planlanan şehirlerarası otobüs terminali, Şırnak Kadın Doğum Hastanesi, belediye hizmet binası ve terör mağduru vatandaşlar için TOKİ tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde inşası süren konutlar ile ilgili incelemelerde bulundu. Daha sonra Yeni Mahalle'de protokolle birlikte yol üzerindeki bir tatlıcıda künefe yiyen Özhaseki, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Özhaseki, bir apartmanın balkonundaki çocuğun "Şırnak'a hoş geldiniz Bakanım" demesine el sallayarak "Hoş bulduk" diye karşılık verdi.

Daha sonra Şırnak Valiliği'ne geçen Özhaseki'yi, Şırnak Valisi Ali İhsan Su karşıladı. Özhaseki, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şırnak il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde terör örgütü burada boy gösterip vatandaşları rahatsız hale getirdikten sonra haliyle devlet olarak burada huzuru sağlamak, güvenliği sağlamak gibi operasyonlar gerçekleştirdik. Allah'a şükür geldiğimiz nokta itibari ile terör esamesi okunmuyor. İnşallah buralarda bir daha terörün adından bahsedilmeyecek. Teröristler kimseye eziyet edemeyecek. Kimsenin evini yıkamayacaklar. Çoluğunu çocuğunu kaldırıp dağlara götüremeyecekler. Buralarda çocuk ölümlerini sağlayıp anaların ağlamasını izleyemeyecekler. Öyle ümit ümit ediyoruz. Vatandaşın huzuru bundan sonra mutlaka devam edecektir diye ümit ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız, gayretlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Şırnak ilinin tamamında vatandaşların çok huzurlu olduğunu göre biliyoruz. 2'inci bir işimiz burada, teröristlerin yaktığı, yıktığı evlerin yapılması. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, yaralarının sarılması. Bu nokta da Şırnak ili genelinde 12 bin 500 konutun inşaatına başladık. Bu inşaatların bir kısmı bitti. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmı birkaç ay sonra bitecek, bir kısmı da sene sonunda bitecek. Ama senenin sonuna kadar bütün konutları bitirmiş olacağız" dedi.

Belediyeler ile ilgili açıklama yapan Bakan Özhaseki, batıdaki bir belediyeye ne kadar para geliyorsa doğudaki belediyelere de o kadar para aktardıklarını söyledi. Bakan Özhaseki; "Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil belediyelerine daha az mı para geliyordu eskiden? Hayır. Konya'ya ne kadar gidiyorsa, Rize'ye ne kadar gidiyorsa veyahut Sakarya'ya ne kadar gidiyorsa, kişi başına düşen pay belli. Bu payı İller Bankası'nda çarpıp buraya da gönderiyoruz oraya da gönderiyoruz" diye konuştu.

"Belediye başkanlarının amacı farklı"

Daha önceki belediye başkanlarının amaçlarının farklı olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki şöyle konuştu;

"Buradaki belediye başkanlarının niyeti belediye başkanlığı olamayınca, Kandil'e adam taşımak, parayı Kandil'e aktarmak, terörist yetiştirmek ve burada Kandil'in işlerini kolaylaştıracak bir irtibat bürosu gibi çalışmaya gayret edince belediyeler biraz önce bahsettiğimiz vatandaşların en tabi hakkı olan suyu bile vermekten aciz kalıyorlar. Bu yüzden tüm ilçelerimiz ve Şırnak merkezimizde su şebekeleri döşüyoruz. Kanallar yapıyoruz. Yaptığımız kanalları toplarsak buradan Ankara'ya yol olur. 800 kilometre su ve kanal şebekesi düşüyoruz".

"İnsanlar PKK teröründen usanmış"

Şırnak merkez ve ilçelerine eski para ile 4 katrilyon para harcayacaklarını belirten Bakan Özhaski; "Devlet olarak biz Şırnak ili genelinde yaklaşık 4 milyar lira para harcıyoruz. Eski para ile 4 kat trilyon para harcıyoruz. Bunu niye yapıyoruz. Paramız çok gidip oralarda harcayalım. Kendimize iş mi arıyoruz. Hayır, öyle değil. Buradaki insanlar mağdur. Buradaki insanlar PKK teröründen usanmış. ve buradaki insanlar terörün belasını cezasını çok çekmiş. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Kardeşlik duygusunu tesis etmeye çalışıyoruz. Bütün bunları buradaki vatandaşların mutlu olabilmesi için rahatı ve huzuru için yapıyoruz. İnşallah burada bir daha terör boy göstermez. Bir daha terör gelip burada bir çukur kazmak istemez. İsteseler de vatandaşlar buna mani olur. Kendisi karşı çıkar. Bir dakika ne yapıyorsunuz der. ve neticesinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Türk bayrağın dalgalandığı bir yerin yaşama keyfini çıkarız diye ümit ediyorum. Ama şunun vatandaşlarımızın hiç aklından çıkarmaması lazımdır. Devlet olarak biz buralardayız. Türkiye'nin dört bir köşesindeyiz. Huzuru sağlamanın noktasında şimdiye kadar kararlı adımlar attık. Bundan sonrada geri gidişi yok. Huzur buralarda daim olacak. Güvenlik buralarda hiçbir daha konuşulmayacak. Vatandaşlar rahat işine gidecek. Çocuklar okula gidecek, parklara gidecek. Çocuklar oyun oynayacak ve bu ülkenin keyfini hep beraber çıkaracağız. Hızla gelmemizin bir sebebi de yeni bir takım tesisler yapılacak. Bu yerlerin konumu hususunda biraz bizim çalışmamız icap ediyor. Yeni bir belediye binası, hastane binası, adliye binası, terminal binası bunların yeri ve konumu hususunda da hep birlikte karar vereceğiz. Ben bir taraftan Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış biriyim. 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Planlamaya az çok aklım erer. Bir şeyin bir şehirde nerede olacağını hususunu kestirebiliyorum. Bir taraftan sayın valimiz, kaymakamlarımız, yıllardır ve aylardır bu işin içindedirler. Şırnak halkın beklentilerini ve tekliflerini biliyorlar. Odalarımız ve STK'larımız bize yardımcı oluyorlar. İşte buradaki ortak akıl neyi icap ettiriyorsa onu yapacağız. Şimdi bu yerleri belirlediğimiz de bu binalar buralara yapıldığında önümüzdeki on yıllar boyunca bu binalar Şırnak halkına hizmet edecek. Yüzden bunu doğru planlamalıyız. Doğru yere koymalıyız. Herkes bundan mutlu olmalı. Onun için özel uğraşıyoruz" dedi.

Daha sonra valilik toplantı salonunda basına kapalı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirilen Şırnak, Cizre, Silopi, Beytüşşebap, İdil, Uludere Belediye Başkan Vekilleri ile ticaret ve sanayi odaları başkanları ile görüşen Bakan Özhaseki, istişare toplantısının ardından kentten ayrıldı.