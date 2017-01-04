Bakan Özhaseki AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti.



Bakan Özhaseki, bir dizi inceleme ve temel atma törenine katılmak üzere sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Temel atma programının ardından restorasyonu devam eden Kurşunlu Cami'ni gezen Bakan Özhaseki daha sonra AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Özhaseki, devletin teröristlerle karşı kudretli şamarını vururken bir taraftan da vatandaşı mağduriyetini gidermek için şefkatli kanatlarını açmak durumunda olduğunu söyledi. Bakan Özhaseki, şunları söyledi:



"Bizlerde bu devletin birer temsilcisi olarak, AK Parti hükümeti olarak buradaki yaraları sarmak, kardeşlerimizin mağduriyetlerini gidermek ve onların sıkıntılarına çözüm bulmak için durmadan buraya geliyoruz. Bu mücadele iyilerle kötülerin mücadelesidir. Bizim burada iyilerle beraber olmamız lazım. 14 yıl boyunca verdiğimiz mücadeleyi bir Allah biliyor bir de bizler ve sizler biliyorsunuz. Bu 14 yıl boyunca birkaç alanda çok ciddi mücadele verdik. Bir taraftan Allah'a hamdolsun ki gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden daha başarılıyız. Bu ülkede bir vesayet sistemi vardı. Bu vesayet rejimini bütün başbakanlar bilirdi, bakanlar bilirdi, siyasiler bilirdi ancak o vesayet rejimine karşı bir şey yapamazlardı. Şükür onların hiçbirisi kalmadı. Fakat emin olun bunlar kolay olmuyor. İktidara oturduğumuz ilk günden bugüne kadar yapılmadık tertip bırakmadılar. Bakın bunların hepsinin altından kalktık. Bir PKK'lı, teslim olduktan sonraki ifadesinde, 'Bize bir emir geldi 15 Temmuz'dan önce askere kurşun sıkmayın diyorlardı. 15 Temmuz başarısız oldu emri yeniledi Kandil, askere de kurşun sıkabilirsiniz' diye. Bu ne manaya geliyor, arkadaşlar FETÖ'sü de, PKK'sı da DEAŞ'ı da aynı. Bunların hepsi birbirinden beter, bunların hepsi bizim düşmanımız. Bu milletin, Türkiye'nin düşmanı bunlar. Bizim birliğimizi istemiyorlar, dirliğimizi istemiyorlar, güçlü olmamızı istemiyorlar. Parçalanmamızı bölünmemizi istiyorlar."



Bakan Özhaseki, daha sonra TEOG'da dereceye giren öğrencilere plaket verdi. - DİYARBAKIR