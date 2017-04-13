Bakan Özhaseki: ABD ve Birçok Ülke Tarafsız Bölge Konusunda Bizimle Aynı Yere Geldi
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suriye sınırında tarafsız bölge oluşturulması yolunda Amerika dahil birçok ülkenin bu günlerde konuya sıcak bakan açıklamalar yaptığını söyledi.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suriye sınırında tarafsız bölge oluşturulması yolunda Amerika dahil birçok ülkenin bu günlerde konuya sıcak bakan açıklamalar yaptığını söyledi. Özhaseki, "Bu sevindirici bir gelişme. Gelen mültecilerin eski yerleşim yerlerinin imar edilmesi, oralarda yeni yerleşim yapılması için vaatte bulunan pek çok ülke vardı, bunların sözlerinde durup durmayacağına bakacağız" dedi.
Kayseri'de referadum çalışmalarına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Yönetim Kurulu sonrası, ulusal ajansların temsilcileriyle biraraya geldi. Özhaseki, Suriye sınırında ve El Bab'ta imar hareketleri yapılıp yapılmayacağı ve Amerika'nın tarafsız bölge konusunda Türkiye'nin başından beri savunduğu teze yaklaşması konusunu şöyle değerlendirdi:
"Burada önemli olan Amerika ve bir çoklarının da Türkiye'nin başta söylediği yere gelmiş olmalarıdır. Bu sevindirici bir gelişme. Bizim sınır ötesi faaliyetlerimizde Türkiye'nin iki önemli nedeni vardı. Sınır ötesinden top atışlarını, saldırıları engellemekti. Bir diğeri de Suriye'den gelenlerin tekrar ana vatanlarına dönmelerini sağlamaktı. Gelen mültecilerin eski yerleşim yerlerinin imar edilmesi, oralarda yeni yerleşim yapılması için vaatte bulunan pek çok ülke vardı, bunların sözlerinde durup durmayacağına bakacağız. Avrupa da mülteciler konusunda verdiği sözler vardı ve biz Avrupa'nın verdiği sözlere durmayacağı geçmişinden belliydi. Ancak, biz Avrupa'dan gelecek yardıma güvenerek mültecilere kucak açmadık. Avrupa verdiği paranın çok küçük bir bölümünü gönderdi. Bizler, gelecekte o insanlar tarafından lanetlenmiş idareciler olmayıp,hayırla anılacağız."
CHP'LİLERİN VÜCUT KİMYASI BOZULDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu partinin bazı tecrübeli siyasetçilerinin yoldan çıktığını iddia eden ve Kılıçdaroğlu'nun 'Evet' oylarının arttığını gördüğü için şok etkisi yaratacak açıklamalar yaptığını söyleyen Mehmet Özhaseki, şöyle dedi:
"CHP'lilerin vücut kimyası bozuldu. Kılıçdaroğlu, ilk önce çok sert girmişti bu olaya. Kan dökülür demişti. Ancak toplumun tepkisini görünce, söylemlerini yumuşattı. Son zamanlarda bu sertlik yok. Ancak, parti içinde öyle kılikler var ki bunların etkisi oluyor. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın peygamberle ilgili söylemleri, Muharrem İnce'nin ve diğer milletvekillerinin ne dediğini bilmez hale geldiğini gösteriyor. Kendine göre, 'Hayır' oyları önde gidiyorsa, neden bu kadar absürt atraksiyonlar yapıyor? Meclis'te bu konu gündeme geldiğinde, CHPliler, mecliste çok ses getiren işler yaptılar."
'KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMALARI DARBECİLERLE KONUŞMUŞ'
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki darbe girişi sırasında Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra yaşananlar ve iddialarla ilgili ise şunları söyledi:
"15 Temmuz'a kontrollü bir darbe demek akıl işi mi? 248 kişi şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmış. Bu darbeciler müthiş çalışmalar sonucunda bu noktaya gelmişler. Cumhurbaşkanı için de ayrı timler kurulup vurma, öldürme şeklinde timler kurulmuş, böyle hazırlık bir darbe girişimine, 'kontrollü darbe' demek kadar absürt bir iş olamaz. Bu darbe girişimini 'kontrollü darbe girişimi' olarak isimlendiriyorsun da neden Yenikapı mitingine gittin? Bizim Çevre Bakanlığı 2 müsteşar yardımcımız Fatma Varank ve Mehmet Emin Birpınar Kılıçdaroğlu ile darbe gecesi aynı uçaktaydı. Uçak İstanbul'da havaalanına indiğinde, oradaki tankları görmüşler. Kendileri ve Kemal bey bir telaş yaşamış.Telefonlara sarılmışlar. Bu arada eskortluk yapan korumaları yolu kapatan tankların yanına gidip oradaki darbeci askerlerle 10-15 dakika kadar konuşmuşlar. Sonra yol açılmış ve Kemal bey ile bizim müşteşar yardımcıları da açılan yoldan geçip gitmişler Görünen şu ki Kemal bey bizzat kendisi tankın üzerine çıkacak değildi ama adamları konuşmuşlar. Yeri de belli olmasın diye otel yerine bir belediye başkanının evine gitmeyi tercih edip, emniyetli şekilde orada çay-kahve içmişler."
'YEREL YÖNETİMLERE YILDA 25 MİLYAR GÖNDERİYORUZ'
Bakan Mehmet Özhaseki,bu arada Kayseri'de yapılan İller Bankası'nın (İLBANK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı'nda, yerel yönetimlerin kredi ve proje talepleri değerlendirildi. Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada, İller Bankamızın sermayesi 18 milyar liradır. Kullandırdığımız krediler konusunda da birinci sıradayız. Ortalama yılda 25 milyar lira yerel yönetimlere para gönderiliyor. Belediyelere yıllık 11 milyar lira kredi kullandırıyoruz. Altyapı ve köprü gibi işlerin finansmanını karşılamada kredi kullandırıyoruz. Kredilerimizin faizi düşük olduğu için tercih ediliyor. Yurtdışından bulunan ucuz kredileri de belediyelerimize yönlendiriyoruz. Her belediye, Ankara, İstanbul, Kayseri gibi büyük belediyeler olmadığı için, bu küçük belediyelerin projelerine de katkı sağlıyoruz. İller Bankası, son yıllarda yaptığı ataklarla da dikkat çekiyor. Güneydoğu'da teröristlerin yakıp yıktığı ne kadar yer varsa, oralara da destek oluyor. Oralarda altyapılarını İller Bankası yapıyor. Başka bir faaliyeti de aldığı kaynaklarını kullandırdığı gibi, kendi kaynaklarını da oluşturmaya çalışıyor. Kentsel dönüşüm konusunda da İller Bankası sahaya çıkıyor. Sonra, İzmir Karabağlar'daki kentsel dönüşümü de İller Bankamız aracılığıyla yürütülüyor." - Kayseri