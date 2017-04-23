Bakan Ömer Çelik'ten Twitter'da Miraç Kandili Paylaşımı

Miraç Kandili sebebiyle tweet atan Ömer Çelik, bu gecenin Hz. Peygamber'in mesajının daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını istedi.

Bakan Ömer Çelik'ten Twitter'da Miraç Kandili Paylaşımı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından Miraç Kandili sebebiyle bir paylaşım yaptı.

Ömer Çelik tweetin, "Miraç Kandilimiz mübarek olsun. İnsanlık için tüm zamanlarda kurtarıcı olan Hz. Peygamber'in mesajının daha iyi anlaşılmasına vesile olsun..." ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik'in tweeti:

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Avrupa Birligi, Avrupa Birliği, Baş Müzakereci, Miraç Kandili, Başmüzakereci, Egemen Bağış, Bakanı Bağış, Bakan Bağış, Peygamber, Twitter