Bakan Ömer Çelik'ten Twitter'da Miraç Kandili Paylaşımı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından Miraç Kandili sebebiyle bir paylaşım yaptı.

Ömer Çelik tweetin, "Miraç Kandilimiz mübarek olsun. İnsanlık için tüm zamanlarda kurtarıcı olan Hz. Peygamber'in mesajının daha iyi anlaşılmasına vesile olsun..." ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik'in tweeti:

