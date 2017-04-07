Bakan Ömer Çelik: "Obama Döneminde Esad'ın Katliamlarına Göz Yumuldu"

Bakan Ömer Çelik: "Obama döneminde Esad'ın katliamlarına göz yumuldu" -"Bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır" -"Esad'ın katliamı sonrası harekat suçlanamaz" -"Esad'a verilen cevap kararlılık göstergesidir"ADANA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Ömer Çelik: 'Obama Döneminde Esad'ın Katliamlarına Göz Yumuldu'

Bakan Ömer Çelik: "Obama döneminde Esad'ın katliamlarına göz yumuldu"
-"Bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır"
-"Esad'ın katliamı sonrası harekat suçlanamaz"
-"Esad'a verilen cevap kararlılık göstergesidir"

ADANA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik gazetecilerin sorularını cevapladı.

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