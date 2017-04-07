Bakan Ömer Çelik: "Obama döneminde Esad'ın katliamlarına göz yumuldu"

-"Bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır"

-"Esad'ın katliamı sonrası harekat suçlanamaz"

-"Esad'a verilen cevap kararlılık göstergesidir"



ADANA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik gazetecilerin sorularını cevapladı.