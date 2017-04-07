Bakan Ömer Çelik: Geçikmiş Müdahale

AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği hava operasyonunu, "Gecikmiş müdahale" olarak değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış programına katılmak için Adana'ya gelen AB Bakanı Ömer Çelik, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını değerlendiren Bakan Çelik, bugüne kadar Suriye'de yaşanan insanlık dramını dünyanın görmezden geldiğini vurguladı. Esad rejiminin işlediği insanlık suçunun sona ermesini umduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:



"Bu son katliam bardağı taşırmıştır. Esad rejimine verilen bu cevabı, Esad'ın katliamlarına dönük bir kararlılık olarak okumak isteriz. Umarız ki bu sadece noktasal bir tutum değildir. Bunu sistematik hale gelmesi ve Esad rejiminin halkını katleden yaklaşıma karşılık olmasıdır."



- Adana