Bakan Nabi Avcı: Hayırlı, Uğurlu Olsun

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı referandum da sonuçların netleşmek üzere olduğunu belirterek, "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.



Ak Parti İl binasında gazetecilere açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, hem Eskişehir'de, hem de Türkiye'de vakur bir kampanya yürütüldüğünü belirtti. Avcı, "Referandum sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu süreçte Eskişehir için söylüyorum, başından beri büyük gayretlerle çalışan bütün teşkilatımıza, başta sayın il başkanımız olmak üzere, teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza, seçim koordinasyon merkezimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, üyelerimize, sandık temsilcilerimize ve bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Vakur bir kampanya yürütüldü Eskişehir'de ve Türkiye'de. Neticeler netleşmek üzere" dedi.



- Eskişehir