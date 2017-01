Bakan Nabi Avcı, Bilal Erdoğan ile Ok Attı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Okçular Tekkesi'nde katıldığı bir törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte ok attı. 3 atış yapan Bakan Avcı, son atışında hedefi vurarak alkış aldı.



Nabi Avcı, Okçular Tekkesi Kurucu Şeyhi Hamdullah Efendi'ye ait el yazması Mushaf-ı Şerif'in tıpkıbasımının Okçular Vakfı'ndaki teslim törenine katıldı. Vakfın Okmeydanı'ndaki merkezinde gerçekleşen törene Nabi Avcı'nın yanı sıra Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı.



Burada bir konuşma yapan Nabi Avcı, terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Okçular Tekkesi'ni kuran Hamdullah Efendi'nin gençler tarafından tanınmasının faydalı olacağını belirten Bakan Avcı, "Şeyh Hamdullah, her ne kadar hattat vasfıyla da tanınıyor olsa işte bugün içinde bulunduğumuz tekkenin kurucu şeyhi olarak da aynı zamanda menzil sahibi kemankeş bir okçu. O bakımdan gençlerimizin Şeyh Hamdullah'ın şahsında geçmişimizi, geçmiş değerlerimizi tanımalarında büyük fayda var" diye konuştu.



GENÇLER MUTLAKA ZİYARET ETMELİ



Bakan Nabi Avcı, "Onun için de burasının mutlaka gençlerimiz tarafından, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından ziyaret edilmesi, buranın hususiyetlerinin onlar tarafından bizzat yerinde tanınması, büyük bir hizmet oluyor" diye konuştu.



BİLAL ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZ BİZİM YOLUMUZU AYDINLATIYOR



Bilal Erdoğan ise son dönemde gerçekleşen terör saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Şehitlerimiz var" diyen Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Sanıyorlarsa eğer bizler şehit verdikçe yolumuzdan geri döneceğiz, millet olarak ülkemizde ve dünyada hem geçmişimizle olan bağlarımızı yeniden kurup hem de geleceğe daha iddialı bir yürüyüşle yürüme kararlılığımızdan vazgeçeceğiz; yanılıyorlar. Bilakis şehitlerimiz bizim yolumuzu aydınlatıyor. Bize bu yolun doğru yol olduğunu gösteriyor. Nitekim geçmişimizle koparılmış olan bağlarımız, adeta silinmiş olan hafızamız işte Okçular Vakfı gibi kurumlar bünyesinde yaptığımız çalışmalarla yeniden kendi kimliğimizi kazanmamızı, yeniden öz güvenimizi inşa etmemizi sağlıyor" dedi.



KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR ETTİ



Mushaf-ı Şerif'in tıpkıbasımını Okçular Vakfı'na kazandırdığı için Kültür Bakanlığı'na da teşekkür eden Bilal Erdoğan, "Şeyh Hamdullah Efendi hem hattatların kutbu olarak değerlendirilen bir usta hem çok başarılı bir kemankeş okçu, hem çok iyi bir terzi. Yani elinden gelmeyen iş yok diyebileceğiniz bir şeyh aynı zamanda. Tekkemizin geleneğinin geçmişinin ne kadar önemli, ne kadar zengin olduğunu bize gösteriyor. İnşallah biz, Okçular Vakfı bünyesinde, yine bu tekkenin çatısı altında böyle çok yetenekli, çok yönlü hem okçu, hem hafız hem hattat nice gençler nice nesiller yetiştirmeye muvaffak oluruz" ifadelerini kullandı.



BAKAN AVCI OK ATTI



Konuşmaların ardından Bakan Avcı, Mushaf-ı Şerif'i üç defa öperek alnına götürdükten sonra Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teslim etti. Törenin sonunda ise tekkenin ok atılan bölümüne geçen Nabi Avcı, Bilal Erdoğan beraberindekiler burada ok attı. Ok atışı sırasında Avcı'ya yardımcı olan Haydar Ali Yıldız, ok ve yayın nasıl tutulacağını gösterdi.Bakan Avcı daha sonra beraberindekilerle Okçular Tekkesi'ni gezdi.



