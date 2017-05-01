Bakan Müezzinoğlu Türk İş'i Ziyaret Etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (TÜRK-İŞ) ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (TÜRK-İŞ) ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle sabah saatlerinde TÜRK-İŞ'e bir ziyaret gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendika üyeleriyle bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu, heyetle birlikte kahvaltı yaptı.
Ziyaretin ardından TÜRK-İŞ binasından ayrılan Müezzinoğlu, dışarıda bekleyen işçilerle bire süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
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