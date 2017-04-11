Bakan Müezzinoğlu Safra Kesesi Ameliyatı Oldu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bu sabah İstanbul'da safra kesesi ameliyatı oldu. Bakan Müezzinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Bakan Müezzinoğlu, bu sabah 08.30'da İstanbul Avcılar Hospital'da safra kesesi iltihabı (Akut taşlı kolesistit) nedeniyle 'laparoskopik kolesistektomi" adı verilen kapalı yöntemle ameliyat edildi.



Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Bakan Müezzinoğlu'nun ne zaman taburcu olacağı konusunda bilgi verilmedi.



- Bursa