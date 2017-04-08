Bakan Müezzinoğlu'nun acı günü

Bakan Müezzinoğlu'nun kayınpederi Hasan İsmail son yolculuğuna uğurlandı.



İSTANBUL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun vefat eden kayınpederi Hasan İsmail (80),son yolculuğuna uğurlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kayınpederi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu sabah hayatını kaybetmişti. Yaklaşık bir ay önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi için Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen ve bu sabaha karşı hayatını kaybeden Hasan İsmail için Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Bakan Mehmet Müezzinoğlu ve eşi Faize Müezzinoğlu'nun yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve merhum İsmail'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını Avcılar Müftüsü Bekir Derin kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Müezzinoğlu'u kayınpederinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Hasan İsmail Avcılar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

(AK-YM-