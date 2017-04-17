Bakan Müezzinoğlu'ndan Referandum Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Referandum oylamasında oyunun rengi ne olursa olsun tüm kardeşlerimizle ayrıştırmaya, ötekileştirmeye geçit vermeden daha güçlü bir Türkiye olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 16 Nisan referandum oylamasında son sözü yine milletin söylediğini belirterek, "Demokrasinin gücünü her zaman takdir eden milletimiz, milli iradenin gücüyle bir kez daha kendini ispat etti. Büyük milletimiz; ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, ihanetleri gördü ve kindarlar eliyle kurgulanan uzaktan kumandalı siyaseti; iradesine, vatanına ve geleceğine sonuna kadar sahip çıkarak bertaraf etti. İstikrarı, huzuru ve kardeşliği bozmak isteyenler bir kez daha hezimete uğradı. Yeni Türkiye yolunda milletimizin göstermiş olduğu başarı, tarih sayfalarına altın harflerle yazıldı. Referandum oylamasında oyunun rengi ne olursa olsun tüm kardeşlerimizle ayrıştırmaya, ötekileştirmeye geçit vermeden daha güçlü bir Türkiye olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Vatanımıza ve milletimize duyduğumuz hizmet aşkıyla muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak adına birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daima koruyarak yine canla başla çalışacağız" diyen Bakan Müezzinoğlu, "Ülkemizin refahı, halkımızın mutluluğu için gecesini gündüzüne katarak çabalayan halkın adamı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedefine daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Yeni Türkiye'nin kapılarını aralayan, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla demokratik hakkına sahip çıkarak oy vermek üzere sandıklara akın eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA