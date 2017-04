Bakan Müezzinoğlu'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin, "Referandum sonrası herhangi bir paydaşımızla görüşmüş değiliz, bu ifadelerin hiçbiri bana veya hükümetimizden bir arkadaşa ait değil" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TESK ve İŞKUR arasında esnafın rekabet gücünü ve istihdama olan katkısını arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



İmza töreninde bir konuşma yapan Bakan Müezzinoğlu, bu protokolün esnaf ve sanatkarla olan iletişimi bir adım daha ileri götüreceğini belirterek, "Gelişen koşullar, dünyanın mesleki değişimleri ve dönüşümleri küçük esnafımızı son 20-30 yılda ve her geçen gün de yeni vizyonlar kazandırmaya, yeni dönüşümlere hazırlamaya da ihtiyaç gösteriyor. Çalışma hayatında milli seferberlik bizim 2017'de bir adım oldu. Çünkü çok zor bir 2016 atlattık. Bu 2016'yı aslında büyük Türk milleti dışında hiç kimse atlatamazdı. Olağanüstü olaylar, oyunlar, tuzaklar ama milli birlik beraberlik içinde 2016'yı arkada bıraktık ve 2017'ye umutla ve güvenle bakıyoruz. Çalışma hayatında milli seferberlikle istihdama önemli destekler verdik. Bu anlamda küçük esnaf, esnaf ve sanatkarlarımızın da bundan azami istifadesini varsa teknik bazı sorunlar veya daha iyi istifade etmek edilebilecek öneriler bunları da bir an önce yerine getirip sizin istihdamdaki dinamiklerinizi de daha güçlü hale getirebilmek ve bununla ilgili destekleri verebilmek bizim arzumuz ve sorumluluğumuzdur. İnşallah bu protokolle çok daha güçlü adımları atacağız. Ülkesine milletine güvenen asla kaybetmemiştir, bundan sonra da kaybetmeyecektir" ifadelerini kullandı.



"REFERANDUM SONRASI KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR PAYDAŞIMIZLA GÖRÜŞMÜŞ DEĞİLİZ"



Protokolün imzalanmasının ardından Bakan Müezzinoğlu bir gazetecinin, "Kıdem tazminatı şu anda brüt ücret üzerinden ödeniyor yeni fon sisteminde net ücret üzerinden mi ödenmeye mi başlayacak? Devletin fonda işverene bir prim desteğinden söz ediliyor, buradaki prim desteği var mı ya da varsa yüzde kaç oranında" soruları üzerine, "Bu ifadelerin hiçbiri bana veya hükümetimizden bir arkadaşa ait değil dolayısıyla sorunun muhatabı ben veya hükümetimizden bir arkadaş olduğu kanaatinde değilim. Önümüzdeki haftadan itibaren paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız. Şu anda bizim herhangi bir şu şekilde bu şekilde diye bir ifademiz söz konusu değil. Buradaki tek bir ifademiz var alın terinin hakkını koruyacak güçlü, şeffaf, sürdürülebilir, hakkaniyetli bir sistemi paydaşlarımızla uzlaşı içinde şekillendirebilmek. Onunla ilgili daha herhangi bir paydaşımızla referandum sonrası görüşmüş değiliz. Dolayısıyla bugün medyaya yansıyan konular tamamen medya mensubu arkadaşlarımızın kendilerine göre bazı duyumlarıdır, yorumlarıdır ona da hiçbir şey demiyorum tabi. Hükümetimizden bir üyeye veya bana ait cümleler değil. Bizim taslağımız henüz herhangi bir paydaşımızla paylaşılmadı" cevabını verdi.



"DİSK'TEN HENÜZ BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ"



Bakan Müezzinoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının hangi alanlarda izinli, hangi alanlarda yasaklanacağına ilişkin ise, "1 Mayıs emekçinin bayramı dolayısıyla biz şimdiden emekçimizin bayramını huzur içinde kutlamasını ve emekçimizin geleceğe olan umudunu ve güvenini arttırarak devam etmesini arzu ediyoruz. Türkiye genelinde 1 Mayıs'ın huzur içinde kutlanması için de hükümet olarak her türlü tedbiri alıyoruz, desteği de veriyoruz. 1 Mayıs ülke insanımızın tamamı için gerçekten Taksim Meydanı 1977, emekçimiz adına da ülke insanımız adına da yüreğimizi burkan, acı ve kara bir gün. Dolayısıyla bugünün unutulmaması emekçimiz ve insanımız adına hüzünlenilmesi, üzüntü duyulması son derece tabiidir. Bunun yaşatılması da doğrudur ama 'kutlamalar Taksim Meydanı'nda yapılacak' denmesi güvenlik açısından bir sıkıntı varsa buna İçişleri Bakanlığımız karar verecektir, ilin valiliği karar verecektir. Sendikalarımız, Türk-İş, Hak-İş beni arayarak kutlamalarını nerede, ne zaman, nasıl yapacaklarını ifade ettiler ama DİSK'ten böyle arama ve talep de gelmedi" şeklinde konuştu.



(Goncagül Özcan / İHA)