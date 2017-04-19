Bakan Müezzinoğlu'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili olarak, "Önümüzdeki haftadan itibaren belirlenen taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV kanalında canlı yayına katıldı. İşsizlik rakamları ile ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Çok zor bir 2016 yılı oldu. Son işsizlik oranlarında son yükselme rakamını aldık, önümüzdeki ay (şubat) çok hafif bir düşme gelecek. Mart, Nisan, Mayıs rakamları hızlı bir düşüşü gösterecek. Hızla 11'lere ineceğiz. Aralıkta yeniden tek haneye inmiş olacağız. İstihdam seferberliğinde 1 Ocak-15 Nisan itibariyle 802 bin 856 kişi işbaşı yaptı. Bunların 583 bin 866'sı tamamen özel sektör. Haziran sonu 1 milyonu hedefliyorduk Mayıs ortalarında bu rakamı geçeceğimizi görüyorum" dedi.



Müezzinoğlu, emekliye promosyon ödemelerinin yüzde 75'inin tamamlandığını belirterek, "3 milyar 200 milyon gibi bir rakam ödendi" dedi.



Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ile ilgili de şunları söyledi: "Kıdem tazminatının iki sorunlu başlığı var. Birincisi çalışanın hakları işverenin kasasında birikiyor. Bunun çok büyük sorunları var. Bazı işyerleri kapanabiliyor, bu para bir yerde ayrı olarak tutulmuyor. İşveren bunu finansman olarak da kullanıyor. İşveren diyor ki bu yükü bizim üzerimizden al. Diğer taraftan çalışanın neredeyse yüzde 75'i hiç alamıyor ya da hak ettiği oranda alamıyor. En çok mağdur olan çalışan. Biz bu mağduriyeti daha fazla görmemezlikten gelemeyiz. Kaçınılmaz olarak hakkaniyetli, güvencesi güçlü, sürdürülebilir, şeffaf olan bir fon olacak. Fon yasal güvencesiyle, şeffaflığıyla bir sistem. Önümüzdeki haftadan itibaren taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız. Hak kaybının olmaması bizim de en önemli duyarlılığımız. Hiç alamadığı için yüzde 70 oranında hak kaybı var, yüzde 30'luk kitle de neredeyse yarın ne olacağını bilmediği riski taşıyor. 60 milyarlık bir kayıp var. Kayıt dışı mücadelemizi güçlendireceğimiz bir dönemdir".



Genç girişimcilere destekler verdiklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Onlara destek oluyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz, akıl ve alın terinin kutsallığı önemli. Bir tık daha cesur adım atılmalı. Gençlerle ilgili önemli çalışmalar yapacağız. İşsiz olan gençlerimizin yüzde 24'ün yarısını biz ideal bir potansiyele dönüştürebildiğimizde Türkiye farklı bir noktaya gider" şeklinde konuştu. - İSTANBUL