Bakan Müezzinoğlu: 'Milletin Kaderi Adına Anayasa Değişikliğinin Arifesindeyiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milletin kaderi adına anayasa değişikliğinin arifesinde oldukların belirterek, "Cumhurun başkanının gelecek dönemde, gerçek anlamda cumhurun başkanı olacağı bir süreci inşallah milletin huzuruna önümüzdeki 3 ay içinde getireceğiz. Ocak ayı itibarıyla TBMM'de milletin kaderini ve gelecekteki güçlü yolculuğunu şekillendirecek bir dönüşümü tamamlayacağız. Birileri bundan rahatsız. O rahatsız olanlara bakın, milletten rahatsız olanlardır." dedi.



Müezzinoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir taraftan olağanüstü başarılar, diğer taraftan olağanüstü sıkıntılarla dolu bir 2016'nın geride kaldığını, bu yılın Türk milletinin tarihine hem sorun ve ihanetler hem de tüm bunlara rağmen başarılar getirdiğini söyledi.



"Sorunlarla da uğraşır hedeflerimden de vazgeçmem." diyen bir anlayışla 2016'yı karşıladıklarını dile getiren Müezzinoğlu, "2016'da mücadele dinamiklerini çukur siyaseti yapan terör örgütünün neredeyse mart ayı itibarıyla nefesini kesmiş, ümüğünü sıkmış, şehirlerdeki hain eylemlerden, bu ülkeye, millete ağır bedeller ödetecek süreçlerden temizleyip atmıştık. Ama Türkiye'nin içeride ve dışarıda hainleri bitmiyor." diye konuştu.



"Bu millet, dimdik ayakta"



Türk milletinin büyük millet olmanın bütün örneklerini 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde ve sonrasında gösterdiğini vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Dosta güven, düşmana korku veren büyük bir millet olmanın dünyaya en güzel örneğini o gece ve ertesi sabah gösterdik. Hainlere, 'Hangi üst akıl, sizi maşa olarak kullanırsa kullansın, o üst akılarda şunu bilsin ki farklı coğrafyalarla oynayabilirsiniz ama bu büyük Türk milletiyle oynayamazsınız ve oynayamayacaksınız.' dedik. Bunu topyekun bir millet olarak söyledik. Milletçe kaderine, geleceğine, demokrasisine, vatanına, birlik, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına sahip çıkan bir anlayışla bu tavrı hainlere net bir şekilde gösteren büyük bir milletiz. O nedenle bugün, bu hain yapıların zorluklarını aşmış olmanın ayrı bir öz güvenini de yaşıyoruz. Bir araya gelseniz de kalleşçe tuzaklar kursanız, haince planlar yapsanız da bu millet, dimdik ayakta ve o büyük hedeflere yürümekten vazgeçmeyecek."



Müezzinoğlu, Türkiye'nin bu hengame içinde büyük başarılara da imza attığını, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ile Avrasya ve Ilgaz tünellerinin bu yıl açıldığını, bunların tarihe mühür olarak vurulacak büyük eserler olduğunu vurguladı.



"Karamsarlık yaymaya çalışabilir"



2017'de de yeni projelerin, hedeflerin yolculuğunu yapmaya devam edeceklerini aktaran Müezzinoğlu, 18 Mart 2017'de tarihe damga vuracak Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün temelinin atılacağını, bunun gibi birçok projenin de sürdürüldüğü belirtti.



Müezzinoğlu, "Birileri bu ülkenin kaderiyle, ekonomisiyle ilgili karamsarlık yaymaya çalışabilir. Çünkü o üst akıllar, Türkiye'nin 2023'teki büyük hedeflerinden rahatsız olanlar. Son 3 yılda yaşadığımız olaylara bakılırsa PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerini maşa gibi perdenin arkasından kullanan esasında bir başka üst akıl. O üst akıl da bu milletten, milletin medeniyet değerlerinden ve hedeflerinden korkan bir üst akıl." ifadelerini kullandı.



"Milletin kaderini şekillendirecek bir dönüşümü tamamlayacağız"



Çok karlar, kışlar yaşandığını, bunların atlatıldığını anlatan Müezzinoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Dimdik ayaktayız. Geleceğe umutla ve güvenle yürüyoruz. 2017, bu anlamda farklı dinamikleri beraberinde getirecek. Milletin kaderi adına anayasa değişikliğinin arefesindeyiz. TBMM'de dün itibarıyla komisyondan geçti. İnşallah cumhurun başkanının gelecek dönemde, gerçek anlamda cumhurun başkanı olacağı bir süreci inşallah milletin huzuruna önümüzdeki 3 ay içinde getireceğiz. Ocak ayı itibarıyla TBMM'de milletin kaderini ve gelecekteki güçlü yolculuğunu şekillendirecek bir dönüşümü tamamlayacağız. Birileri bundan rahatsız. O rahatsız olanlara bakın, milletten rahatsız olanlardır. 'Rejim değişecek, Cumhuriyet elden gidecek.' diyorlar. Cumhurun olduğu yerde Cumhuriyet elden gitmez. Cumhurun güçlü olduğu yerde, Cumhuriyet güçlüdür. Cumhurun tamamının elini vicdanına götürüp, aklıyla analiz ederek, oy kullanacağı cumhur olarak, cumhurbaşkanını seçeceği bir yapıdan korkanlar, milletten korkanlardır."



"Bu sıkıntılı sürece CHP'nin milletten korkması nedeniyle geldik"



Müezzinoğlu, CHP'nin farklı bir siyasi anlayışı benimsediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"CHP'nin o kadar çelişkilerle dolu bir siyaset anlayışı var ki kendilerini perde arkasındaki o üst akılların oyuncağı, maşası gibi kullandıran bir duruşları var. Halbuki CHP, sizden tek şey istiyoruz; milli iradenin hak ve hukukunu koruyacak, sandığın iradesine farklı güçlerin müdahale edemediği bir sistem. Sen neyi savunuyorsun? 'Millet, zaman zaman anlamayabilir milletin aklı zaman zaman şaşabilir, yetmeyebilir. Dağdaki çobanın oyuyla geldiğinizde bizim statükocu sistemimizi zora sokabilirsiniz. Halbuki biz arka planda bir statüko kurduk, o statükoyu korumamız lazım. Devlet milleti şekillendirmek için vardır ve dolayısıyla devleti, milleti şekillendirme hakkını millete veremezsiniz.' diyorsunuz. Bu ülkenin kaderi, milli iradesinin seçimiyle ilgili vicdan, milletin vicdanıdır. Bu sıkıntılı sürece CHP'nin milletten korkması nedeniyle geldik."



"Bizim merkezimizde millet var"



CHP'nin utanmadan, sıkılmadan sistem değişikliğine "rejim değişikliği" dediğini dile getiren Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Tabii ona göre rejim değişikliği olabilir. Çünkü 411 elin kalktığı milli iradenin üniversitelerdeki başörtüsü sorununu çözme kararını, o zaman arka bahçesi olan Anayasa Mahkemesine götürdü. 'Üniversitelerdeki başörtü sorunu devam etsin.' diye karar çıkarttı. Milli iradenin hak ve hukukunu savunmakta kararlı olan AK Parti, bütün hayır çalışmalarına rağmen 2010'da 12 Eylül'de bu sorunu da çözü. Sonra CHP seçim otobüslerine başörtülü kadınların afişlerini koyarak, 'Bu sorunu CHP çözdü.' diye söyledi. Bu kadar ilkesiz, tutarsız, ne dediğini bilmeyen ama korku hengamesinden ve fırtınasından kendini kurtaramayan CHP, şimdi farklı farklı cümlelerle kendi kendini toplumun gözünde daha da değerini yitirecek noktaya taşıyor. Biz, CHP'yi 2020'den beri kıyıya atmışız, arkada bırakmışız. Bizim merkezimizde millet var."



Konuşmanın ardından, toplantı basına kapalı şekilde devam etti.



Bakan Müezzinoğlu, ayrıca Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, AK Parti İlçe Başkanları ve İl ve İlçe Kadın Kolları yöneticileriyle basına kapalı gerçekleşen toplantılara da katıldı.