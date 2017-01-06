Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Konya'da Gündeme İlişkin Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, terör örgütlerinin bir maşa olduğunu, üst aklın her defasında farklı maşaları kullandığını belirterek, amaçlarının büyük milletin hedeflerine yürüyüşünü engellemek olduğunu söyledi.



Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Konya'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilk olarak Konya Valiliğini ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu, sözlerine sabah saatlerinde Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunarak başladı. Bakan Müezzinoğlu, "Cihanbeyli'de öğrencilerimizi taşıyan bir aracın trafik kazası sonrası 2 öğrencimizi kaybettik, ailelerine sabırlar diliyorum. 1 öğrencimiz ağır yaralı, diğer yaralılarımızı da inşallah Konya'ya gelerek onları da en kısa zamanda bugün içerisinde ziyaret edeceğiz" dedi.



Dün İzmir'de yaşanan terör saldırısına da değinen Bakan Müezzinoğlu, terör örgütlerinin bir maşa olduğunu, üst aklın her defasında farklı maşaları kullandığını ve amaçlarının büyük milletin hedeflerine yürüyüşünü engellemek olduğunu ifade etti.



Müezzinoğlu, "Dün İzmir'de Adalet Sarayına son derece haince planlanmış bir terör eylemi polisimizi şehit vermemize, bir Adalet Sarayında görevli memurumuzu şehit vermemize rağmen hedefin büyüklüğüne baktığımızda gerçekten şehit polisimize ayrıca milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Orada tek başına teröristlere müdahale etmesi, canı pahasına eylemi engellemesi gerçekten ülkemizi, İzmir'imizi büyük bir felaketten kurtarmıştır. Terör eylemleri son dönemde farklı farklı kesimlerinden geliyor. Adları ne olursa olsun Türk milleti şunu biliyor ki bunlar maşalar. Bu üst akıl bugün bir maşayı, ertesi gün farklı maşayı kullanıyor. Buradaki temel araç bu büyük milletin büyük hedeflerinden yürüyüşünü engellemek. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, hangi hain terör eylemlerini planlarsa planlasınlar bu milletin cesareti, asaleti, feraseti bütün bunların üstesinden gelecek, birlik ve beraberlik içerisinde gelecek büyük hedeflerine yürüyecektir. Bütün bunları arkada bırakarak önümüzde daha çok hedeflerine kilitlenmiş bir Türkiye ve dünya ile yarışmaktan vazgeçmeyen bir Türkiye, bölgesinde güçlü bir Türkiye olma idealinden vazgeçmeyen bir Türkiye'yi mutlaka ama mutlaka başaracak güce ve iradeye sahip bir milletiz. Bugün de biz bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik startını Konya'mızdan veriyoruz. Gerek sanayicimiz, gerek iş adamımız ve yatırımcımız, gerekse çalışanımız, işçimiz topyekün Konya, Türkiye olarak daha çok büyüyen, daha çok istihdam sağlayan, daha çok üreten, daha çok ihracat yapan ve birlikte büyük hedeflerine yürüyen bir millet olmayı başaracağız" diye konuştu.



Taşeron işçiye kadro verilmesi



Taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili soru üzerine Bakan Müezzioğlu, bu konuda farklı bir çalışma içinde olduklarını ve taşeron işçilerin biraz daha sabırlı olması gerektiğini belirterek, "Hükümetimiz bir düzenleme çalışması yapılacağını kamuoyuna taahhüt etti. Bu yönde Sayın Başbakanımızın çalışmaları yapılması konusunda Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek Bey'in başkanlığında bizim de içinde olduğumuz bakan arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak esasında kamu çalışanları reformunu öncelikliyoruz. Şayet kamu çalışanı reformunu 2017 ortalarına kadar netleştirip başarabilirsek bunu zaten bunun içinde şekillendireceğiz. O nedenle taşeron dediğimiz çalışanlarımızın biraz sabırlı olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu. - KONYA