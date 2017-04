Bakan Müezzinoğlu: Kıdem Tazminatını Paydaşlarımızla Görüşmeye Başlayacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) esnafın rekabet gücünü ve istihdama olan katkısını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunda önümüzdeki haftadan itibaren paydaşlarla görüşmeye başlanacağını belirterek, "Alın terinin hakkını koruyacak, güçlü, şeffaf, sürdürülebilir hakkaniyetli bir sistemi şekillendirmek istiyoruz" dedi.



TESK Genel Merkezi'ndeki imza törenin katılan Bakan Müezzinoğlu, imzalanacak protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, esnafın rekabet gücünü arttıracaklarını söyledi. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, "İnanıyorum ki bu protokol esnafımızla, sanatkarımızla olan iletişimimizi bir adım daha ileriye götürecektir. Gelişen koşullar, dünyanın mesleki değişimleri ve dönüşümleri, küçük esnafımızı son 20-30 yılda ve her geçen günde yeni vizyonlar kazandırmaya, yeni dönüşümlere hazırlamaya ihtiyaç gösteriyor. Geçenlerde bir raporda, önümüzdeki 20 yıl sonrası bugün icra edilen mesleklerin yüzde 50'sinden fazlasının olmayacağı yönünde bir araştırma var. Yani bu gün 10 yaşında ki bir çocuk veya 5 yaşında ki bir çocuk 25 yaşına geldiğinde bugün var olan mesleklerin yarısından fazlasının yaşamında olmadığını veya dönüştüğünü görecek. Dolayısıyla bizim bunu ön görerek esnafımızla olan iletişimimizi dünya ile yarışacak değişim ve dönüşümlere hazırlayacak şekilde şekillendirmemiz gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.



"İŞKUR'UN ÇOK ÖNEMLİ SORUMLULUĞU VAR"



Esnafın mahallesinde ve bölgesinde hem etkin hem de güçlü olması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, "Bunun kalıcı olması için İŞKUR'un burada çok önemli sorumluluğu, görevi var. Bu sorumluluğu ev görevi inşallah önümüzdeki süreçte bu protokol ile gerektiğinde bu protokolü güncelleyerek farklı desteklerle de gündeme getirerek, inşallah daha güçlü hale getireceğiz. Çalışma hayatında milli seferberlikle istihdama önemli destekler verdik. Bu anlamda küçük esnaf, esnaf ve sanatkarlarımızdan bundan azami istifadesini, varsa teknik bazı sorunlar veya daha iyisi istifade edilebilecek öneriler, bunları da bir an önce yerine getirip, sizin istihdamınızda ki dinamikliğinizi de daha güçlü hale getirebilmek ve bununla ilgili destekleri verebilmek bizim arzumuzdur, sorumluluğumuzdur. İnşallah bu protokolle çok daha güçlü adımlar atacağız" dedi.



'KIDEM TAZMİNATI' AÇIKLAMASI: TASLAĞIMIZ HENÜZ HERHANGİ BİR PAYDAŞIMIZLA PAYLAŞILMADI



Bir gazetecinin kıdem tazminatı ve prim desteğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "Bu ifadelerin hiç birisi bana veya hükümetimizden bir arkadaşa ait değil. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben veya hükümetimizden bir arkadaş olduğu kanaatinde değilim. Geçtiğimiz hafta söyledim. Önümüzde ki haftadan itibaren paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız. Şuan da bizim her hangi bir şu şekilde diye bir ifademiz söz konusu değil. Burada tek bir ifademiz var, alın terinin hakkını koruyacak, güçlü, şeffaf, sürdürülebilir hakkaniyetli bir sistemi paydaşlarımızla uzlaşı içinde şekillendirebilmek. Onunla ilgili referandum sonrası herhangi bir paydaşımızla görüşmüş değiliz. Dolayısıyla bugün medyaya yansıyan konular tamamen medya mensubu arkadaşlarımızın kendilerine göre bazı duyumları ve yorumlarıdır. Ona da hiçbir şey demiyoruz. Hükümetimizden ve ya bizden çıkmış bir cümle değildir. Taraflarla o zaman neden görüşelim ki"



Gazetecilerin 'Bugünkü haberler, kesin yargı bildiriyordu' demesinin üzerine Müezzinoğlu, "Onu yargı mensuplarına sorun. Bizim taslağımız henüz herhangi bir paydaşımızla paylaşılmadı" diye karşılık verdi.



'1 MAYIS' AÇIKLAMASI: DİSK'TEN TALEP GELMEDİ



Bakan Müezzinoğlu, ayrıca 1 Mayıs İşçi Bayramı'yla ilgili de açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi: "Şimdiden emekçinin bayramını huzur içinde kutlamasını ve emekçinin geleceği olan umudunu ve güvenini arttırarak devam etmesini arzu ettiğini dile getiren Müezzinoğlu, "Türkiye genelinde 1 Mayıs Emekçi Bayramının huzur içinde kutlanması içinde her türlü tedbiri hükümet olarak alıyoruz desteği de veriyoruz. 1 Mayıs 1977 emekçimiz adına da ülke insanımız adına da yüreğimizi burkan acı ve kara bir gün. Dolayısıyla bugünün unutulmaması emekçimiz ve insanımız adına üzüntü duyulması son derece tabiidir. Bunun yaşatılması doğrudur. Ama kutlamaların taksim meydanında yapılacak denmesi, güvenlik açısından bir sıkıntı varsa bunu İçişleri Bakanlığımız, ilin valileri karar verecektir. Dolayısıyla bu konunun kısmı Çalışma Bakanlığı olarak bizim gündemimiz olan bir bölüm değil. Sendikalarımız HAK-İŞ, TÜRK-İŞ beni arayarak kutlamalarını nerede, ne zaman nasıl yapacaklarını ifade ettiler; ama DİSK'ten böyle bir talep gelmedi" - Ankara