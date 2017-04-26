Bakan Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" Toplantısında Konuştu

Bakan Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında konuştuANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü' Toplantısında Konuştu

Bakan Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında konuştu

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında konuştu.

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