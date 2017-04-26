Bakan Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" Toplantısında Konuştu
Bakan Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında konuştuANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında konuştu.
Bakan Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında konuştu
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında konuştu.