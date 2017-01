Bakan Müezzinoğlu: "Kaç Tane Emekli Varsa Her Emeklimiz Mutlaka Promosyonunu Alacaktır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müeezinoğlu, "Çok net söylüyorum, Emekli Sandığından emekli maaşı alan her dosya, muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa o bankadan alacaktır" dedi.



Yeni yılın ilk gününde Darülaceze sakinleriyle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu, "Ne yazık ki her olumlu, her güzel adımın nerede bir eksiğini, kusurunu buluruz diye bir anlayış var. Çok net Başbakanımız söyledi, şimdi ben de çok net söylüyorum. Emekli Sandığından emekli maşı alan her dosya, muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa o bankadan alacaktır" dedi.



"Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyiz"



Hiçbir emeklinin mağdur edilmeyeceğini sözlerine ekleyen Bakan Müezzinoğlu, "Dolayısıyla hiçbir emeklimiz bu anlamda ben promosyon hakkımı alamıyorum demeyecek. Böyle bir fırsatı, imkanı dedikodu yapmak isteyenlere vermeyiz, hiçbir emeklimizi mağdur etmeyiz. Bizim dosyamızda kaç tane emekli varsa, her emeklimiz mutlaka promosyonunu alacaktır. Şayet farklı bankalar şuanda verdiğimiz rakamların üzerinde bir rakam vermeyi önerirse emeklimizin tercihi de var. Zaman zaman medyada biz bu çalışmaları yaparken rakamları 600, 900 bir maaş gibi söyleyenler oldu. Bunun gibi fırsatları kim yakalıyorsa o bankalara gitsin, o bankalardan o rakamı alabilsin. Dolayısıyla bu bir tabandır. Bunun altında olmayacak. Bu rakamı kabul eden tüm emeklilerimize Bankalar Birliğinin üyesi bankalar bu rakamları verecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL