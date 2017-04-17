Bakan Müezzinoğlu: "Hayır diyenler de kazandı"



BURSA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandum zaferi sonrası, "Hayır oyu verenler de kazandı" dedi.

Bursa'da 15 Temmuz Şehitler Meydanında konuşma yapan Müezzinoğlu, "Bu millet bu milletin düşmanlarına her zaman olduğu gibi bu günde dersini verdi mi? Bakınız son 2 aydır 3 aydır milletimizle beraber hep geleceği konuştuk hep dedik ki bu milletten rahatsız olanlar var Türkiye'nin büyük gelişmiş ülkelere olan yarısından rahatsız olanlar var Almanya, Hollanda dersini aldın mı? Sizler sayesinde dersini aldı. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu büyük milletin birlik ve beraberliğini bozmasın. Bundan sonra artık hangi siyası görüşte olursa olsun herkes önce halk diyecek millet diyecek. Milletin yarınlarını bugünden daha iyi yapmak zorunda olacak. O nedenle hayır diyen kardeşlerimde şunu bilsinler ki onlar da kazandı, onlar da kazanacak. Rabbim inşallah bunu nasip edecek. Bu gün hayır diyen kardeşlerimin bir kısmı bir gün sonra bir kısmı 5 yıl sonra keşke bende evet demiş olsaydım diyecekler. Onlar da bizim kardeşimiz 80 milyon biriz, birlikte büyük Türkiye'yiz. Onun için bizim büyüklüğümüzden rahatsız olanlar zaman zaman tuzak kuruyorlar. Ama biz hep beraber o tuzakları bozduk mu? Bundan sonra inşallah artık tuzak kuramayacakları güçlü bir sisteme evet dedik mi? İşte bu akşam sizlere evinize gidip de elinizi vicdanınıza koyup rahat uyumak düşer. Rabbimize şükrederek 'Yarabbi bu millet adına bu ülke adına üzerime düşeni yaptım sen benden razı ol' diyerek rahat bir uyku uyumayı ve yarınlara güçlü icraatlar yapacak cumhurbaşkanına, bizlere dua edin" açıklamasında bulundu.

Referandum sürecinde görev alan partililere teşekkür eden Müezzinoğlu, cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi daha da güçlendireceğini ifade etti. Müezzinoğlu, "Bu milli irade bayramı, bu demokrasi bayramında alın teriniz var, gönül sızınız var. Sizlere binlerce teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Genç kardeşlerimden hanım kardeşlerimden bütün Bursalılardan rabbim razı olsun diyorum. AK Parti kurulduğu günden beri hep millet dedi, hep vatan dedi, hep devlet dedi, hep beraber ay yıldızlı bayrak dedi. Biz diyoruz ki ay yıldızlı bayrağımız daha güçlü dalgalansın. İstiyoruz ki milletimiz geleceğe daha çok umutla ve güvenle baksın. Onun için milletimiz adına güçlü bir sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdik. Milletimiz de 'evet' dedi. hayırlı uğurlu olsun. Artık güçlü Türkiye artık büyük Türkiye artık büyük hedeflerine hızlı yürüyen bir Türkiye var bu Türkiye'nin oluşmasında sizlerin emeği var Rabbim sizlerden razı olsun sizlere gönül dolusu teşekkürler" şeklinde konuştu.