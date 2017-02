Bakan Müezzinoğlu Göçmenlerin Sorunlarını Dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ikamet tezkeresi ile Türkiye'de bulunan Türk soyluların hiçbir prim ödemeden çocuklarının sosyal güvenlikten yararlanarak sağlık hizmeti alabileceklerini, vatandaşlığı bulunmayan ancak 1. derecede burada akrabası olanların ise 53 TL aylık prim ödeyerek bir ay sonra her çeşit sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için yasal çalışmaların hazır olduğunu belirtti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonuna (BRTK) bağlı derneklerin temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu, temsilcilerin sorun ve önerilerini dinledi. "En büyük gücümüz birlik, beraberliğimizdir" diyen Bakan Müezzinoğlu, "Zaman zaman yaşam tarzımızdaki farklılıklar, siyasi farklılıklar bizi ayrıştıran olmamalı, bizi çatıştıran olmamalı tam aksine daha çok kucaklayan, kendi aramızdaki sevgi bağlılığını güçlendiren bir bakış açısı bizi yarınlara daha güçlü taşır" ifadesini kullandı.



Bakan Müezzinoğlu, Balkanlar'dan gelen herkesin birinci derecede nasıl daha faydalı olurum diye düşünen insanlar olduğunu belirterek, "Birbirimize sahip çıkmak, birbirimize omuz vermek, birlikte gerek orada kalanların sorunlarına sahip çıkmak gerekse buraya gelipte hala geçiş sürecinde olan Bulgaristan göçmeni kardeşlerimizin, soydaşlarımızın sorunları var. Daha dinamik nasıl çözebiliriz, daha minimize nasıl edebiliriz bunları görüşeceğiz" şeklinde konuştu.



Bakan Müezzinoğlu, bu ülkeye hem çok şey borçlu olduklarını hem de çok şey verdiklerini vurgulayarak, "Sizi önce bürokratlar dinleyecek, sonra bakanlık olarak daha kolay çözeriz bir kısmını ama hükümetin diğer ayakları mutlaka yine samimiyetle takip edeceğiz. Sonraki hafta bunu Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da önümüzdeki bir ayda tabandaki kardeşlerimizi de dinleyerek yaptıklarımızı, çözdüklerimizi tabana yayacağız. Bölge insanının kamuoyunda daha güçlü ses getirmesini hem de geleceğe daha güvenle yürümesini sağlayacak bir iletişime bu akşam vesile olsun" değerlendirmesini yaptı.



Bakan Müezzinoğlu, Avrupa Birliği süreci dolayısıyla taleplerin olabildiğince uluslararası hukukla da entegre olması gerektiğini belirtti. Bakan Müezzinoğlu, söz alan dernek temsilcilerinin taleplerini dinledi.



"GELİR TESTİ UYGULAMASI YAPACAĞIZ"



Bakan Müezzinoğlu, şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olupta Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde olmayanlarla ilgili yeni bir yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine 15 gün içinde geleceğini ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte gelir testini Çalışma Bakanlığı olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından biz alacağız ve gelir testi uygulaması yapacağız. Bu gelir testi uygulamasında ayda minimum 53 lira GSS primi yatıran zaten asgari ücretin üçte ikisinden daha az olanlarınkini devlet karşılıyor ama bunun üstünde olanlar gelir testine tabi olarak 50, 80, 110 liraya kadar kademeler vardı, biz bunu tek kademeye indiriyoruz. Diyoruz ki; 53 lira yatırsın ve her türlü sağlık giderlerini de bunun içine alalım. Türkiye genelinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı bu kapsam içine alacağız ve bu kapsama girecek nüfus sayımız yaklaşık 4 milyon vatandaşımız bu kapsam içine girecek ve bu çerçevede onların GSS primlerini ödeyip her türlü sağlık hizmeti alabilecek noktaya taşıyacağız. Herhangi biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olupta birinci derecede yakını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse o birinci derecedeki yakını adına bu gelir testinin diğer detaylarına girmeden ayda 53 lira ödediğinde her türlü sağlık hizmeti kapsamına dahil edersek, benim kanaatim problemin yüzde 70-80'ini çözer. Bu çalıştay raporlarını alıp Sayın Başbakanımıza gideceğim ve inşallah orada onu çözeceğiz. İnşallah bu yasa tasarısının içine, bir ay içinde bunu çıkarmayı düşünüyoruz. İkamet şartı da aramıyoruz. Biz nasıl burada bir memura annesine, babasına bakabilmesi için annesini, babasını gelir testine tabi tutuyorsak bizim oradaki de bu gelir testine tabi tutulacak" şeklinde konuştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezinde Balkan göçmenlerinin sorunlarının görüşüldüğü çalıştayda ise ikamet tezkeresi ile Türkiye'de bulunan Türk soyluların hiçbir prim ödemeden çocuklarının sosyal güvenlikten yararlanarak sağlık hizmeti alabileceklerini, vatandaşlığı bulunmayan ancak birinci derecede burada akrabası olanların ise 53 TL aylık prim ödeyerek bir ay sonra her çeşit sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için yasal çalışmaların hazır olduğu belirtildi. Sorunları içeren rapor, BAL-GÖÇ ve B.G.F Başkanı, BRTK Başkanvekili Yüksel Özkan tarafından Bakan Müezzinoğlu'na iletildi. Kesintisiz 3 saat süren toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, ÇSGB Uluslararası İsgücü Genenl Müdürü Sadettin Akyıl, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Bedriye Duman, İçişleri Bakanlığı Genenl Müdür Yabancılar Daire Başkanı Hüseyin Havuz ve STK temsilcileri katıldı. Toplantının moderatörlüğünü ilgili bakanlık bürokratları ile Yüksel Özkan yaptı. Çalıştayda sosyal güvenlik, vatandaşlık, oturma izinleri, çalışma izinleri konuları masaya yatırıldı. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ancak değişik sebeplerden dolayı vatandaş olamayanlar için çözüm önerileri İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk ve ilgili bakanlık bürokratlarına iletildi. 2008 yılında çıkan borçlanma yasasından yararlanamayanlar için de yeni düzenlemelerin yapılabilmesi için ayrıntılı bir rapor sunuldu. Oturma ve çalışma izinlerinin pasaport süresi kadar kesintisiz olarak düzenlenmesi dernek yöneticilerii tarafından ilgililere önerildi. Bu konuda ilgili bakanlık bürokratları toplantı esnasında bir engel olmadığını ve teknik çalışmalarını tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına sunacaklarını söylediler.



1989 zorunlu göçü ve ona bağlı parçalanmış ailelerin sorunları etraflı olarak örnekleri ile anlatıldı. Mağdurların sayısının az olmasına rağmen sıkıntıların çok ciddi olup, ailelerin parçalanmasına neden olduğu anlatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü ve Arşivler Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olan isim denklik belgelerinin artık İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden verilebileceği belirtildi. Pilot bölge olarak Bursa Nilüfer seçildi. Diploma denklikleri konusu ise YÖK'teki yeni idari yapılanma nedeniyle başka bir zamanda yapılacak toplantıya ertelendi. Saha çalışmalarının Şubat sonuna kadar tamamlanması konusunda heyet karar aldı.



