Bakan Müezzinoğlu: "Cumhur yücelirse, cumhuriyet büyür, yücelir"

"Ben 60'ın üstündeyim bundan sonra bu ülkeye çok büyük bir potansiyel katamam ama 22, 23, 25 yaşındaki gençler büyük bir potansiyel katar"



KIRKLARELİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde AK Parti kadın kolları üyeleri ile bir araya geldi. Müezzinoğlu, "Cumhur yücelirse, cumhuriyet büyür, yücelir" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, 16 Nisan halkoylaması çalışmaları kapsamında geldiği Kırklareli'deki programı çerçevesinde, Babaeski ilçesinde bir düğün salonunda teşkilatın kadın kolları üyeleri ile bir araya geldi.

16 Nisan halkoylaması ile birlikte artık Türkiye'de her şeyin daha iyi olacağını belirten Müezzinoğlu, "Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak diyen bir AK Parti ve milleti merkeze alan bir siyaset anlayışı var. Bakın gene söylüyoruz, Nisan ayındayız, 2023'te de bu günkü Türkiye olmayacak. Bu günkü Türkiye'ye de razı değiliz, 14 yıldır çok önemli hizmetler yaptık ama daha büyük hedeflerimiz var. Ne diyor genç Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'bu büyük Türk Milleti'ne muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde yer yakışır' diyor. Şimdi CHP'li arkadaşlara diyorum ki Atatürk'ün gölgesine yan gelip yatarak Atatürkçülük olmaz, Atatürk'ü kullanarak, Atatürk'ten geçinerek Atatürkçülük olmaz. Son 30 yıldır bakınız hep milleti korkutuyorlar. Esasında Atatürk'ün felsefesinde korkmak yoktur, hele milletten korkmak hiç yoktur. Tam aksine milletle beraber 'ya istiklal ya ölüm diyerek' bu genç cumhuriyeti bize miras bıraktı. Bizde diyoruz ki bu genç cumhuriyetin mirasyedileri olamayız. Sizler mirasyedilik yapabilirsiniz, ama biz yapamayız. Bu genç cumhuriyeti büyütmek, geliştirmek, bu genç cumhuriyeti Hollanda ile yarıştırmak Atatürk'ün bize vasiyetidir. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki yere yürümek, alın teri ister, akıl teri, gönül sızısı ister ey Kılıçdaroğlu, bu iş yürekle olur yürekle. Bu iş milletle, halkla olur" diye konuştu.

"Onlar korku yayıyorlar"

CHP'nin milleti korkutmaya çalıştığını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Onlar korku yayıyorlar, diyorlar ki 'Cumhuriyet elden gidiyor', bizde diyoruz ki 'insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin'. Cumhur yücelirse Cumhuriyet büyür yücelir. Niye rahatsız oluyorsunuz, büyüyen, gelişen, dünya ile yarışan Türkiye'den niye rahatsız oluyorsun? Niye milletten korkuyorsun? Bu milletten korkma ya bu milletin mayası sağlam" ifadelerini kullandı.

"Sen bu milletin asil evlatlarını hangi zihniyetle Yunanlıyla kıyaslarsın"

CHP'nin milletten korktuğunu anlatan Bakan Müezzinoğlu, "Bu milletten korkuyorlar ve hiç utanmadan sıkılmadan, geçtiğimiz günlerde CHP'li bir milletvekili diyor ki 'yüzde 65 evet çıkacak' diyor. 'Yüzde 65 evet çıkarsa biz Samsun'a çıkarız oradan Amasya'ya gideriz, oradan Samsun'a geçeriz, Samsun'dan Sakarya'ya, Sakarya'dan Dumlupınar'a ve onları İzmir'den denize dökeriz' diyor. Senin neren Atatürkçü? Atatürk, Yunanlıyı döktü denize, sen bu milletin asil evlatlarını hangi zihniyetle Yunanlıyla kıyaslarsın. Sen o zaman kendi mayana bir bak" dedi.

"Bu ülkenin en güçlü potansiyeli gençlerdir"

Seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda da CHP'nin rahatsızlık duymasına anlam veremediğini aktaran Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi:

"CHP milletten, milletin iktidarından korkuyor, biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni millete götürelim derken, 'asla götüremezsiniz, parlamentodan bunu geçiremezsiniz, burada kan akar' diyerek karşı çıktılar. Niye karşı çıkıyorsun, halka gidiyoruz. Senin adına Cumhuriyet Halk Partisi yazıyor halka gitmekten niye korkuyorsun. Son 30 yıldır halktan korkuyorlar. Bir korktukları grup daha var, oda gençler, bakınız 18 yaşındaki gençler diyor, biz diyoruz ki 18 ile 25 yaş arası bakınız çok büyük bir potansiyelden korkuyor. Bu ülkenin en güçlü potansiyeli 60 yaşın üzerindeki bizim gibiler değildir. Ben 60'ın üstündeyim bundan sonra bu ülkeye çok büyük bir potansiyel katamam ama 22, 23, 25 yaşındaki gençler büyük bir potansiyel katar. Bunlar bizim evlatlarımız biz bunlara güveniyor ve inanıyoruz."

Konuşmasının ardından Bakan Müezzinoğlu'na AK Parti İlçe Başkanı Ali Gencal tarafından tablo hediye edildi. Bakan Müezzinoğlu daha sonra kadınlar ile toplu fotoğraf çektirdi ve İstanbul'a hareket etti.