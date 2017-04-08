Bakan Müezzinoğlu: "Chp'lileri İkna Edin"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu," CHP üst yönetimini bir tarafa bırakın. Mahallenizde çok CHP'li arkadaşlar, komşular, tanıdıklar var. Onları ikna edin" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Karacabey'de Mustafakemalpaşalılar ve Ordulular Derneğini ziyaret etti. CHP'nin milletten çekindiğine değinen Müezzinoğlu, "Sizlerden istirhamım CHP üst yönetimini bir tarafa bırakın. Mahallenizde çok CHP'li arkadaşlar, komşular, tanıdıklar var. Onlar da bu ülkeyi, milleti ve bayrağı seviyorlar. Milli irade, cumhurun güçlü olması adına, daha güçlü ve istikrarlı bir yönetim, büyüyen bir Türkiye için onların aklına da vicdanına da ne gerekiyorsa söyleyeceğiz. İkna ettik ettik, edemedik, Allah selamet versin" dedi.



Müezzinoğlu, AK Parti'nin 14 yıldır milletle yürüdüğünü belirterek, "Türkiye önemli süreçlerden gelen bir millet. Son 150 yılda bu milleti tarihten silmek isteyenler oldu. Ama bu milletin asil duruşu, sağlam mayası ve geleceğe olan dik duruşu ile hiç ama hiç teslim olmadı" dedi.



Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını söyleyen Müezzinoğlu,"Her vatandaş 16 Nisan'da ne oluyor? diye kendine sorsun. Sorduğunda tek bir cevap var, ipin ucu artık milletin eline geçiyor. Daha önceden ipin ucu kimin elinde olduğu belli değil. Bazen koalisyonlarda, bazen anayasa mahkemesinde, bazen silahlı kuvvetlerde, bazen medyada, bazen sermayede. Onlar ne zaman istiyorsa ipin ucunu bir taraftan çekiyorlar. Milletin ümüğünü sıkıyorlar, kendileri rahat ediyor, millet bedel ödüyordu. Şimdi ise cumhur ne diyorsa o olacak" ifadelerini kullandı.



Bu milletten korkanlar korkmaya devam etsin diyen Müezzinoğlu, "Bu millete güvenlerde güvenmeye devam etsinler. Hiç merak etmesinler. Güvenleri sarsılmayacak, her geçen gün daha da artacaktır." şeklinde konuştu. - BURSA