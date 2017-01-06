Bakan Müezzinoğlu: "(Büyükannelere Teşvik) Şu Anda Ben de Bir Rakam Söylesem Benimki de Spekülatif...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere teşvik projesi ile ilgili, "İstanbul Sanayi Odası ile birlikte sponsorları devreye soktuğumuz, bizim de katkımızı paylaştığımız, değerlendirdiğimiz çalışmaları ay sonu sonuçlandıracağız. Şu anda ben de bir rakam söylesem benimki de spekülatif olur" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi kapsamında ilk ziyaretini Konya'ya gerçekleştiriyor. "Çalışma Bakanlığı olarak çalışma hayatında yeni dönemde çalışma hayatında milli seferberlik yolculuğuna Ankara'dan Konya'ya doğru çıktık. İnşallah başarılı bir ziyaret programı olmasını temenni ediyorum" diyen Bakan Müezzinoğlu, İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör eylemi ile ilgili de, "Lanetliyoruz, kınıyoruz. Özellikle burada şehit polisimiz Fethi Seki'nin o hain eyleme karşı duruşu, engellemiş olması ülkemizi, İzmir'i ve İzmirlileri sonuçları ağır bir terör eyleminden koruduğunu gözlemliyoruz. Şehidimize ve Adalet Sarayı'nda çalışan memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok yönlü bir terör eylemi süreci ile muhatabız. Değişik varyasyonları ile terör eylemini Türkiye'nin gündemine taşıyan bir üst akıl var. Mutlaka muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe Türkiye ve bu büyük millet bu yolculuğunu yapacaktır, başaracaktır. O nedenle de biz bütün bu canımızı yakan eylemlere karşı dik duran, bunların üstesinden gelen ve hedeflerinden de asla vazgeçmeyen bir yolculuğa devam edeceğiz. Bu çerçevede de bugün Konya'da gerek iş dünyasıyla, gerek çalışan dünyasıyla, işçilerimizle ve sendika temsilcilerimizle, diğer taraftan üniversite öğrencileriyle çalışma hayatında olan bakanlığımızı ilgilendiren çalışanlarımızın bakanlık görevlilerince çat kapı ev ziyaretleri olacak. Yani bir asgari ücretli kardeşimizin, bu yıl muhtemelen 10 civarında asgari ücretli kardeşimizin evine çat kapı gideceğiz. Orada onun koşulları ne, sıkıntıları ne, beklentileri ne daha farklı taleplerini, daha farklı bakış açılarıyla nasıl çözebiliriz? Çalışma hayatı olan en az 3-4 engellimizin evine gideceğiz. Bu engellilerimizin hem çalışma hayatı hem de yaşam koşullarından beklentileri ne, talepleri ne onları göreceğiz. Diğer taraftan en az 10 civarında emekli evimize gideceğiz ve burada emeklilerimizin koşullarını, beklentilerini, arzumuz da hayır dualarını almak. Bundan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her Cuma Türkiye'nin yaklaşık 12 ile 15 ilinde üst düzey yöneticilerimiz bu programları yaygın şekilde yapacağız. Her ilde ortalama aylık 100'ün üzerinde bu gruplardaki evlerin ziyaretlerini yapacağız. Hükümet olarak, bakanlık olarak yapabileceklerimizi fiilen yaşanan koşullarda gözlemleyen, yalnız masa başında çalışıp da masa başı çalışmalarla kurallar koyduğumuz, düzenlemeler yaptığımız veya bize kürsülerde gelen talepler değil bizzat fiilen, yaşanan ortamdaki talepleri, sıkıntıları görmek, almak istiyoruz ve bunun ilk durağı olarak da bugün Konya'da bismillah diyoruz" ifadelerini kullandı.



Büyükannelere ne kadar teşvik verilecek?



Daha önce torununa bakan büyükannelere teşvik verileceği bilgisini paylaşan Bakan Müezzinoğlu, babaannelere bin 550 lira teşvik verileceği yönündeki haberlerle ilgili esprili bir şekilde, "Bir sıfır kaldırırlarsa olabilir. İstanbul Sanayi Odasında ilk defa fikir bir buçuk ay önce oradaki sanayicilerle, iş adamlarımızla gittiğim toplantıda onlardan geldi. Talep de şuydu; doğum yapmış olan annelerin kısa süreli çalışma nedeniyle istihdamdan uzaklaşacakları, böyle bir risk olduğu, dolayısıyla kadının istihdamdan kopmaması için özel sektörde anneanne, babaanne projesini veya büyükanne projesini önerdikler. Ben de onlara dedim ki; beraber bir ekip kuralım, çalışalım. Bu ekip yaklaşık 1-1,5 aydır çalışıyor, bu ay sonuna kadar da çalışmalar son şekline getirecek ve biz onlarla yaklaşık bin ailelik bir pilot uygulamayı şekillendireceğiz. Bunun şu anda kamu ayağı yok, tamamen sponsorlarıyla bir pilot uygulama olacak" dedi.



"Şu anda ben de bir rakam söylesem benimki de spekülatif olur"



"İstanbul Sanayi Odası ile birlikte sponsorları devreye soktuğumuz, bizim de katkımızı paylaştığımız, değerlendirdiğimiz çalışmaları ay sonu sonuçlandıracağız" diyen Bakan Müezzinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda ben de bir rakam söylesem benimki de spekülatif olur. Dolayısıyla benim de bir rakam söylemem doğru değil. Çalışmaları bitirmiş değiliz, bitmeyen çalışma üzerinde benim spekülasyon yapmam doğru olmaz. Altı ay uyguladıktan sonra artılarını eksilerini, nasıl olursa daha iyi olur bütün bunları göreceğiz. Sonra bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını ilgilendiriyor, Maliye'yi ilgilendiriyor, hükümeti ilgilendiriyor, özel sektörü ilgilendiriyor. Neticede burada özel sektördeki dinamikleri öncelikliyoruz. Özel sektör buna işverenlerimizin bakış açısını, bunlar önümüzdeki 6 ay içerisinde bizim ortak değerlendirmelerle ve uygulamada göreceğimiz sonuçları paylaşarak Haziran, Temmuz aylarında veya en geç Eylül gibi sonuçları alırız."



Bakan Müezzinoğlu, Konya'da işçiler, iş adamları, sanayiciler ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek. - ANKARA