Bakan Müezzinoğlu: "Büyükanneler İlk Maaşlarına Yarın Kavuşacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi'nde son aşamaya gelindiğini kaydederek, "Yarın büyükannelere ilk maaşları ödeyeceğiz" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı bir televizyon programında Büyükanne Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Maaş almaya hak kazanan anneanne ve babaannelere ilk ödemelerin yarın yapılacağını açıklayan Müezzinoğlu, "Yarın büyükannelere ilk maaşları ödeyeceğiz, bu da son derece duygusal boyutu iyi olan bizim açımızdan da doğum yapmış anneyi istihdamda tutan, aile dinamiklerine güç katan, büyükanne ile torunu, anne ile evladın güven içinde olacağı ortamı sağlayan güzel milli ve yerli bir proje oldu. İnşallah başarılı şekilde devam eder. 6 ay sonraki değerlendirmeleri de göreceğiz ama yarın büyükanneler ilk ikramiyelerini alacaklar, o ikramiyeleri torunları adına bereketli olsun diyorum" şeklinde konuştu.



"1 Ocak - 12 Nisan arasında 788 bin 509 net istihdam sağlandı"



Müezzinoğlu, İstihdam Seferberliği'ne desteğin de çığ gibi büyümeye devam ettiğini söyledi ve son istihdam rakamlarını açıkladı. İstihdam Seferberliği'nde beklentilerin üzerine çıktıklarını kaydeden Müezzinoğlu, "Çalışmak isteyip de işe müracaat eden kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu millete yakışan bir performans hatta bizim beklediğimizin çok ötesinde bir performans yakaladık ve 788 bin küsur rakamıyla çok fevkalade bir başarı elde ettik. Benim 'haziran sonu itibariyle 1 milyon rakamını yakalayacağız' diye hedefim vardı, muhtemelen mayıs ortalarında 1 milyon rakamını da geçeceğiz. Girişimci ruhuna da çalışma arzusuna da ülkemizin insanına da teşekkür ediyorum. Bu ülkeye ve bu millete inananlar güvenenler asla kaybetmedi. İnşallah sanayicimizde, yatırımcımızda, iş adamımızda kaybetmeyecek. Çalışanlarımızda alın terinin karşılığını bulacaklar, çalışmak isteyen tüm kardeşlerimize her türlü desteği vermek, alın terlerini bereketlendirmek bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.



Müezzimoğlu, İstihdam Seferberliği'nde emeği geçen herkese teşekkür ederek, özlerini şöyle sürdürdü:



"Güzel oldu, başarılı oldu. Emeği geçenlere de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakanımıza da teşekkür ediyorum. Kesinlikle hedefin üzerine çıkacak yıl hedefimiz sayın Cumhurbaşkanımızın 1 buçuk milyonu mutlaka aşmalısınız dedi, biz 2 milyon hedefine altyapı kurduk ve inşallah 2 milyon hedefine doğru gideceğiz. Teşviklerde bir farklı boyutta değerlendiriyoruz, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili yeni bir, çok tehlikeli iş alanlarında biraz işe talep az oradaki imkanları, teşvikleri artırarak istiyoruz ki bu alanlarda da Türkiye güçlü üreten olsun. ve dünyayla rekabette çok daha güçlü olalım. Önümüzdeki dönem çok daha başarılı olacak. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli bütün bunlar ana gövdeyi götürüyorlar, her taraftan bütün illerimizden müthiş bir talep geldi. Sektörlerde de otomotiv sektörü, inşaat sektörü, gıda hizmet sektörü kendi alanında başarılı performanslar gösterdi. Ben önümüzdeki ayda turizm sektöründe çok daha güçlü artış göstereceğini bekliyorum."



Konuşmasının devamında 16 Nisan halk oylamasını değerlendiren Müezzinoğlu, "Büyük oranda milletimiz kararını verdi, bu milletin mayası temiz asil bir millet. Aklıyla vicdanıyla hür iradesini kullandı hiç yanlış yapmadı. Çok güzel bir doğruyla sonuçlandırılacaktır eminim ama 17'sinden sonra bu ülkenin geleceği çok daha güçlü aydınlık, başarılı olacağından hiç tereddüdüm yok. Rabbim bu milletin geleceğini bugünden daha bereketli eylesin diyorum. Bu anlamda söz sahibi milletimizdir. Bu milletin vicdanı güçlü bir 'evet'ten yana çıkacaktır. Hani bizde güzel bir söz vardır ağanın eli tutulmaz. Sözü biz bitirdik, milletimiz bu işin sahibidir, patronudur. Milletimiz adına güçlü bir sistemin kurulmasını onların eline getirdik, milletimiz kaderine de geleceğine de sahip çıkacaktır" diye konuştu. - ANKARA