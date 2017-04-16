Bakan Müezzinoğlu: "Biz hayır diyeni ve evet diyeni ile büyük bir milletiz"



BURSA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandum seçimlerinin ardından, "Biz hayır diyeni ve evet diyeni ile büyük bir milletiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yüzde 53,2 oranla evet diyen Bursa'da vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanını karnaval alanına çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun ve parti yöneticileri meydanda toplanan kalabalığı selamladı. Vatandaşa seslenen Müezzinoğlu, daha AK Parti Bursa İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, "Bu akşam milletimizin tarihi geleceği adına önemli bir sistem değişikliğini sonuçlandırdık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını ve güçlü siyasi istikrarlı dönemlere vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu akşam 50 milyon seçmenin oylarıyla milli irade güçlendi. Milletimizin 25 milyonundan fazlası evet oyu ile sistem değişikliğine karar verdi. İnanıyorum ki AK Parti kurulduğu günden bugüne merkezi milleti alan siyaset yaptı. Bu 15 yıllık süre zarfında millete bedel ödetmeye çalışanlara karşı oldu" diye konuştu.

AK Parti'nin 3'üncü referandum seçimini halkın önüne getirdiğini ifade eden Müezzinoğlu, "Bu referandum u da MHP'nin desteği ile milletin önüne getirdik. Milletin verdiği bu kararda, hayır diyen kardeşim de bu milletin en az evet diyenler kadar düşünüyor. Muhtemelen bizim yeterli anlatma sorunumuz veya onların farklı değerlendirme neticesinde hayır dedi. Zaten demokrasinin de güzeli budur. Milyonlarca hayır diyen kardeşim, bir iki yıl sonra keşke bende evet deseymişim diyecek. İstiyoruz ki biz hayır diyeni ve evet diyeni ile birlikte büyük milletiz. Birlikte büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletin yarından itibaren umutları da pozitif olarak artacak ve yansıyacaktır. Yarına herkes umut ve güvenle uyanacaktır. Artık herkes işine daha güçlü sarılacaktır" diye konuştu.