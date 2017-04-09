Bakan Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri ile Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Batı'nın Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "O 'insan hakları' diyen maskeli yüzünün makyajlı yüzünün arkasındaki çirkin yüzünü her halükarda da gösteriyor. Esasında biz Batı Trakyalılar, Batı'nın o çirkin yüzünün ne olduğunu yaşayarak geldik. 'İnsan hakları' diyenler ama en büyük zulmü yapanlar. Dolayısıyla Batı'nın bu yüzü bizi rahatsız ediyor. Ama ondan çekinmiyoruz, ondan korkmuyoruz" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin Üsküdar şubesini ziyaret etti. Dernek üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Müezzinoğlu, "evet" için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müezzinoğlu, "Tabi bunlar bir taraftan onur ve gurur duyacağımız görevler ve sorumluluklar bize yüklerken, diğer taraftan da bu millete olan borcumuz ve bu milletin ötesinde bu milletle yüreği atan, bu milletle aynı hayalleri kuran, bu milletle aynı rüyaları gören, bu ülkenin vatandaşları olmayan kardeşlerimiz var. Balkanlar'da milyonla ifade eden kardeşlerimiz var. Aynı rüyayı görüyor, aynı hayalleri kuruyor, kendi ülkesindeki bayrağından umutlanmaya çalışıyor ama güven duyduğu bayrak ay yıldızlı bayrak. Güven duyduğu adres bu büyük Türk milleti. 'Ana vatan' diyor. Dolayısıyla orada ayakları üzerinde durmaya ve geleceğe güvenle istikrarla yürümeye umut ederken, ama güven adresi hep Türkiye ve ana vatan oluyor. Oradaki kardeşlerimiz hep şu cümleyi söylüyor, 'Türkiye güçlüyse ben de burada güçlüyüm' diyor. İnşallah bize düşer Türkiye'yi bugünden daha güçlü yapmak. Dolayısıyla burada akıl terimizi, alın terimizi, gönül sızımızı dünyanın o gelişmiş dediğimiz ülkeleri ile yarışarak onlarla güçlü mücadeleyi yaparak başarabiliriz. Yoksa onlar bizi işte son 150 yıl olduğu gibi ikide bir tökezleten, iki de bir parçalamak isteyen, ikide bir sıradan bir ülke haline getirmek isteyen oyunlarını oynamaya, tuzaklarını kurmaya devam ederler" şeklinde konuştu.



"En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz"



En büyük gücümüzün birlik ve beraberliğimiz olduğunu vurgulayan Bakan Müezzinoğlu, "Balkanlar'dan gelen Türk kardeşlerim. Batı Trakyalılar en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Birlikte bu milletin asli unsuru olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 gün önce külliyede Balkanlar ve Rumeli buluşmasında söylediği gibi siz bu ülkenin göçmenleri değilsiniz. 'Siz bu ülkenin asli unsurları' dediği gibi biz bu büyük milletin asli unsurlarıyız elhamdülillah" ifadelerini kullandı.



"'İnsan hakları' diyenler ama en büyük zulmü yapanlar"



Batı'nın Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, "Hep birlik ve beraberlikten yana olduk hep ayrıştıran çakıştıran değil bu ülkenin büyümesinde ay yıldızlı bayrağın güçlü dalgalanmasından yana olduk. Sıkıntılar çektik zorluklarımız oldu. İçimiz acıdı zaman zaman üzüldük kendi içimizde ağladık ama ana vatan dedik. Büyük Türk milleti dedik, ana vatan dedik. Vatan dedik ve bu genç cumhuriyetin güçlenmesi ve dünya milletleriyle, dünya devletleriyle yarışta güçlü olmasını istedik. Rabbim inşallah o anlamda son 15 yıldır yakaladığımız başarıyı önümüzdeki dönemde de istikrarlı ve güçlü bir şekilde devam ettirmeyi bizlere nasip etsin. Çünkü bugün baktığımızda Almanya, Hollanda, İngiltere ve Avrupa Birliği Türkiye'nin büyümesinden, Türkiye'nin gelişmesinden, Türkiye'nin büyük hedeflerinden rahatsız olduğu için Türkiye'nin istikrarını bozabilecek bütün oyunları, bütün tezgahları, bütün hukuk dışılığı yapıyor. O 'insan hakları' diyen maskeli yüzünün makyajlı yüzünün arkasındaki çirkin yüzünü her halükarda da gösteriyor. Esasında biz Batı Trakyalılar, Batı'nın o çirkin yüzünün ne olduğunu yaşayarak geldik. İnsan hakları diyenler ama en büyük zulmü yapanlar. Dolayısıyla Batı'nın bu yüzü bizi rahatsız ediyor. Ama ondan çekinmiyoruz, ondan korkmuyoruz. Çünkü Batı bakınız neden rahatsız; son 15 yıla baktığınızda Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Fransa'da Avrupa Birliği üyelerinin tamamında 3. boğaz köprüsü gibi bir köprüyü göremezsiniz. 3. havalimanı gibi büyük bir projeyi göremezsiniz. Marmaray gibi büyük bir projeyi göremezsiniz. Çanakkale boğazı gibi büyük bir projeyi göremezsiniz. Şimdi bütün bunları yapabilen ve önüne dünya kadar tuzaklar çıkarmış olmasına rağmen bütün bunları başarmış milletin büyük potansiyeli var. 80 milyon bu büyük milletin potansiyelinden korkuyorlar. Onun için istikrarımızı bozmak ve güvenli ülke imajını zedelemek için her türlü hukuksuzluğu, her türlü ahlaksızlığı yapıyorlar. Ama onlar kendilerine yakıştıklarını yapar. Bize de düşen kendimize yakışanı yapmak" dedi.



Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Şimdi bir de yalnız 18 diyor. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bu arada 8 buçuk milyon gencimiz var. Yaklaşık Yunanistan nüfusu kadar 8 buçuk milyon genci olan bir ülkenin potansiyelinden Almanya korkar, Hollanda korkar, Fransa korkar, Avrupa korkar ama içerideki Fransızlar neden korkuyor şaşırıyorum. Niye korkuyorsunuz gençlerden. 8 milyon gencin arasından 18 tane milletvekili 22, 23, 24, 25 milletvekili orada olsa ya 600 milletvekilinin arasında 65 yaşının üzerinde 80 tane oluyor da 18 tane genç olmasından niye korkuyoruz? Birde milleti korkutarak yalanla, iftirayla, dedikoduyla milleti korkutarak da yine siyasette başarılı olunmaz. O nedenle 'hayır' dedirtmeye çalıştıkları milletimize umut veriyorlar mı? Güven veriyorlar mı? Büyük hedefler gösteriyorlar mı? Yok yalnız korkutuyorlar. Bu millet korkak bir millet değil. Atatürk de korkak değildi. Atatürk bu millete inanarak, güvenerek bu istiklal mücadelesini verdi." - İSTANBUL