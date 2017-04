Bakan Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri ile kahvaltıda bir araya geldi

İSTANBUL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Batı'nın Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Almanya, Hollanda, İngiltere ve Avrupa birliği Türkiye'nin büyümesinden Türkiye'nin gelişmesinden Türkiye'nin büyük hedeflerinden rahatsız olduğu için Türkiye'nin istikrarını bozabilecek bütün oyunların bütün tezgahları, bütün hukuk dışılığı yapıyor. O insan hakları diyen maskeli yüzünün makyajlı yüzünün arkasında ki çirkin yüzünü her halükarda da gösteriyor. Esasında biz batı Trakyalılar batının o çirkin yüzünün ne olduğunu yaşayarak geldik. İnsan hakları diyenler ama en büyük zulmü yapanlar. Dolayısıyla batının bu yüzü bizi rahatsız ediyor. Ama ondan çekinmiyoruz, ondan korkmuyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin Üsküdar şubesini ziyaret etti. Dernek üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Müezzinoğlu, "evet" için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müezzinoğlu, "Tabi bunlar bir taraftan onur ve gurur duyacağımız görevler ve sorumluluklar bize yüklerken. Diğer taraftan da bu millete olan borcumuz ve bu milletin ötesinde bu milletle yüreği atan bu milletle aynı hayalleri kuran, bu milletle aynı rüyaları gören, bu ülkenin vatandaşları olmayan kardeşlerimiz var. Balkanlarda milyonla ifade eden kardeşlerimiz var. Aynı rüyayı görüyor, aynı hayalleri kuruyor, kendi ülkesinde ki bayrağından umutlanmaya çalışıyor ama güven duyduğu bayrak ay yıldızlı bayrak. Güven duyduğu adres bu büyük Türk milleti. Ana vatan diyor. Dolayısıyla orada ayakları üzerinde durmaya ve geleceğe güvenle istikrarla yürümeye umut ederken, ama güven adresi hep Türkiye ve Ana vatan oluyor. Orada ki kardeşlerimiz hep şu cümleyi söylüyor, 'Türkiye güçlüyse bende burada güçlüyüm' diyor. İnşallah bize düşer Türkiye'yi bugünden daha güçlü yapmak. Dolayısıyla burada akıl terimizi alın terimizi, gönül sızımızı dünyanın o gelişmiş dediğimiz ülkeleri ile yarışarak onlarla güçlü mücadeleyi yaparak başara biliriz. Yoksa onlar bizi işte son 150 yıl olduğu gibi ikide bir tökezleten, iki de bir parçalamak isteyen, iki de bir sıradan bir ülke haline getirmek isteyen oyunlarını oynamaya tuzaklarını kurmaya devam ederler" şeklide konuştu.

En büyük gücümüzün birlik ve beraberliğimiz olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Balkanlardan gelen Türk kardeşlerim. Batı Trakyalılar en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Birlikte bu milletin asi unsuru olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 gün önce külliyede Balkanlar ve Rumeli buluşmasında söylediği gibi siz bu ülkenin göçmenleri değilsiniz. Siz bu ülkenin asi unsurları dediği gibi biz bu büyük milletin asi unsurlarıyız elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Hep birlik ve beraberlikten yana olduk hep ayrıştıran çakıştıran değil bu ülkenin büyümesinde ay yıldızlı bayrağın güçlü dalgalanmasından yana olduk. Sıkıntılar çektik zorluklarımız oldu. İçimiz acıdı zaman zaman üzüldük kendi içimizde ağladık ama ana vatan dedik. Büyük Türk milleti dedik, anavatan dedik. Vatan dedik ve bu genç cumhuriyetin güçlenmesi ve dünya milletleriyle, dünya devletleriyle yarışta güçlü olmasını istedik. Rabbim inşallah o anlamda son 15 yıldır yakaladığımız başarıyı önümüzde ki dönemde de istikrarlı ve güçlü bir şekilde devam ettirmeyi bizlere nasip etsin. Çünkü bugün baktığımız da Almanya, Hollanda, İngiltere ve Avrupa birliği Türkiye'nin büyümesinden Türkiye'nin gelişmesinden Türkiye'nin büyük hedeflerinden rahatsız olduğu için Türkiye'nin istikrarını bozabilecek bütün oyunların bütün tezgahları, bütün hukuk dışılığı yapıyor. O insan hakları diyen maskeli yüzünün makyajlı yüzünün arkasında ki çirkin yüzünü her halükarda da gösteriyor. Esasında biz batı Trakyalılar batının o çirkin yüzünün ne olduğunu yaşayarak geldik. İnsan hakları diyenler ama en büyük zulmü yapanlar. Dolayısıyla batının bu yüzü bizi rahatsız ediyor. Ama ondan çekinmiyoruz, ondan korkmuyoruz. Çünkü batı bakınız neden rahatsız; son 15 yıla baktığınızda Almanya'da Hollanda'da, İngiltere'de Fransa'da Avrupa birliği üyelerinin tamamında 3. Boğaz Köprüsü gibi bir köprüyü göremezsiniz. 3'üncü Havalimanı gibi büyük bir projeyi göremezsiniz. Marmaray gibi büyük bir projeyi göremezsiniz. Çanakkale boğaz gibi büyük bir projeyi göremezsiniz. Şimdi bütün bunları yapabilen ve önüne dünya kadar tuzaklar çıkarmış olmasına rağmen bütün bunları başarmış milletin büyük potansiyeli var. 80 milyon bu büyük milletin potansiyelinden korkuyorlar. Onun için istikrarımızı bozmak güçlü olduğumuz bozmak ve güvenli ülke imajını zedelemek için her türlü hukuksuzluğu her türlü ahlaksızlığı yapıyorlar. Ama onlar kendilerine yakıştıklarını yapar. Bize de düşen kendimize yakışanı yapmak" dedi.

Müezzinoğlu, "Şimdi bir de yalnız 18 diyor. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bu arada 8 buçuk milyon gencimiz var. Yaklaşık Yunanistan nüfusu kadar 8 buçuk milyon genci olan bir ülkenin potansiyelinden Almanya korkar, Hollanda korkar, Fransa korkar, Avrupa korkar ama içerideki Fransızlar neden korkuyor şaşırıyorum. Niye korkuyorsunuz gençlerden. 8 milyon gencin arasından 18 tane milletvekili 22, 23, 24, 25 milletvekili orada olsa ya 600 milletvekilinin arasında 65 yaşının üzerinde 80 tane oluyor da 18 tane genç olmasından niye korkuyoruz? Birde milleti korkutarak yalanla iftirayla, dedikoduyla milleti korkutarak da yine siyasette başarılı olunmaz. O nedenle 'hayır' dedirtmeye çalıştıkları milletimize umut veriyorlar mı? Güven veriyorlar mı? Büyük hedefler gösteriyorlar mı? Yok yalnız korkutuyorlar. Bu millet korkak bir millet değil. Atatürk'te korkar değildi. Atatürk bu millete inanarak güvenerek bu istiklal mücadelesini verdi" dedi.

