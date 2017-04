Bakan Müezzinoğlu Balkan Dernekleriyle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,"Türkiye'deki Fransızların, Türkiye'nin büyümesinden neden rahatsız oluyor, onu anlamıyorum"



İSTANBUL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bugün için Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransız bizim büyümemizden rahatsız. Bunların rahatsız olmasını anlıyorum da, Türkiye'deki Fransızların, Türkiye'nin büyümesinden neden rahatsız oluyorlar onu anlamıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Avcılar'da düzenlenen Balkan-Rumeli derneklerinin buluşmasına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Köşk Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Avcılar ilçe teşkilatının yanı sıra Balkan ve Rumeli camiasından davetliler katıldı.

Programda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İstiyoruz ki bu ülke Almanya, Hollanda ve Avrupa ile yarışsın. Bu ülkenin Almanya ile yarışabilecek potansiyeli var. Bu ülkenin Hollanda, Fransa ile yarışabilecek potansiyeli var. Genç, dinamik, asil ve mayası sağlam bir millete mensubuz. Bu milletin o muhasır medeniyetinin üzerindeki hedefe gidecek güçlü bir potansiyeli var. Bu güçlü potansiyelden rahatsız olan düşmanlarımız ikide bir tuzaklar kuruyorlar. İkide bir bu milletin büyümesinden, bu milletin gelişmesinden, bu milletin onlar ile yarışmasından rahatsız oluyorlar. Demokrasi ve hukuk dışı engellemelerle ikide bir milletimizi tökezletiyorlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerine duyduğu sitemi aktaran Bakan Müezzinoğlu, "Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime üzülerek sitem ediyorum. Onlara diyorum ki, Atatürkçülük, Atatürk'ün gölgesine yan gelip de yatarak olmaz. Atatürk'ten geçinerek olmaz. Onun vasiyetine sahip çıkarak olur. Onun vasiyetine sahip çıkması ise bu genç Cumhuriyeti muhasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımaktan geçer. Onun için ise akıl teri, alın teri, gönül sızısı gerekir. Millet ile birlikte beraber yürümek gerekir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan ülkeleri sıralayan Bakan Müezzinoğlu, "Bugün için Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransız bizim büyümemizden rahatsız. Esası itibariyle bunların rahatsız olmasını anlıyorum da, Türkiye'deki Fransızların, Türkiye'nin büyümesinden neden rahatsız oluyorlar onu anlamıyorum. Son 10 yılda Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, Yunanistan ve Bulgaristan'ı zaten saymıyorum. Oralarda Türkiye'deki 3. Boğaz köprüsü gibi Almanya'da böyle büyük bir proje duydunuz mu? Marmaray, 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli, Şehir Hastaneleri gibi projelerini duydunuz mu? Yok, olamaz. Çünkü onlar artık bize yüzyıl önce dedikleri gibi onlar hasta adam, Türkiye ise yükselen bir ülke. Potansiyeli olan, güçlü bir ülke. Her bir yaşta 1 milyon 250 bin genci var. Her 5 yaşta 6,5 milyon genci var. 5 yaşlı genç dilimimiz şuanda Bulgaristan nüfusu. 10 yaşı dilimimiz 1,5 Yunanistan nüfusu. Onlar tabi ki bu ülkeden korkarlar. Tabi ki bu ülkenin potansiyelinden rahatsız olurlar. Ama istiyorum ki, ülkesini seven, milletini seven, ülkesinin yarınlarını bugünden daha iyi olmasını isteyen siyasi partiler bu ülkenin istikrarına güvenine destek olsunlar" dedi.

Referanduma 2 gün kaldığını hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, "Pazar günü referandum a gidiyoruz. Referandum da ne diyoruz. Bu millet adına artık milletin güçlü olduğu, milletin merkezde olduğu, millet ne söylerse onun olacağı güçlü, istikrarlı bir sistemi kuralım. O sisteme kapalı kapılar arkasında birileri tuzak kurmasın. İkide bir milletin ümüğünü birileri sıkarak millete bedel ödetmesin. Millet 5 yıl sonra nereye gideceğini görebilmeli. Parlamento bu ülkeyi dünya liderleriyle yarışacak yasaları hızla çıkartabilmeli" açıklamasında bulundu.