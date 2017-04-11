Bakan Müezzinoğlu Ameliyat Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, safra kesesi iltihabı teşhisiyle ameliyat oldu.



Edinilen bilgiye göre, safra kesesi iltihabı (akut taşlı kolesistit) teşhisi konulan Müezzinoğlu, sabah İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyata alındı.



Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı yapılan Müezzinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.