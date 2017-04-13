Bakan Müezzinoğlu: "2016'yı bu ferasetli millet dışında hiçbir millet kaldıramazdı"



İSTANBUL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin 2016 yılında içinde, geçirdiği süreç için "2016'yı mayası sağlam bu millet dışında hiçbir millet kaldıramazdı. Hiçbir millet bu olağan üstü fırtınalardan, hainliklerden, tuzaklardan çıkıp yine büyük hedefler peşinde koşabilecek dimdik ayakta durabilecek feraseti kendisinde bulamazdı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Ticaret Odası Meclis toplantısına konuk oldu. Burada meclis üyelerine yönelik bir konuşma yapan Bakan Müezzinoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda da bulundu.

Türkiye'nin 2016 yılını kötü geçirdiğini belirten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "2016'yı mayası sağlam bu millet dışında hiçbir millet kaldıramazdı. Hiçbir millet bu olağan üstü fırtınalardan, hainliklerden, tuzaklardan çıkıp yine büyük hedefler peşinde koşabilecek dimdik ayakta durabilecek feraseti kendisinde bulamazdı. Ama ağaya kalkmak hayallerinin peşinden gitmek, bu milletin mayasında, fıtratında, DNA'sında asaletinde değerlerinde var" dedi.

2017 yılının çok farklı olacağını belirten Bakan Müezzinoğlu, "İnşallah bu milletin vicdanıyla ferasetiyle sağduyusu ve öngörüsü ile 16 Nisan akşamı çok farklı olacak. Bu Millet 17 Nisan sabahına daha özgüvenli, daha istikrarlı ve geleceğe daha çok güvenle bakan bir güne uyanacak. Yatırımcısına güven veren yabancı sermayeye yine o bütün algı yönetimlerine rağmen farklı bir süreci yakalayacağız. Türkiye artık birilerinin akıl teri ile ürettiklerini tüketen değil, kendi akıl teri ile ürettiğini tüketecek ve ürettiğini dünyaya pazarlayacaktır. Evet birilerinin de ürettiğini tüketeceğiz ama birileri de bizim akıl terimizle ürettiğimizi tüketecek. Türkiye rekabette dünyanın o ilk on ekonomisi arasına girmeyi başaracaktır" şeklinde konuştu.

Yarınların daha iyi olması için sorumluluk aldıklarını da sözlerine ekleyen bakan Müezzinoğlu, "Hükümet olarak önümüzdeki süreçte yani referandum sonrasında özellikle kıdem tazminatını, iş sağlığı ve güvenliğini bir kültüre dönüştüreceğiz. Bu ülke mutlaka ama mutlaka %5'in üzerinde büyümelidir. Her yıl bir milyon insanına istihdam sağlamalıdır. Dünya ile rekabette bugünkünden daha iddialı olmalıyız. Bunun içinde istikrar ve güven önemlidir. Bunu da inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte başaracağız. Yeni dünyaya Türkiye'nin hızlı hazırlanması gerekiyor. Bunun da lokomotifi İstanbul'dur" dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar ise yaptığı konuşmada "Türkiye ihtiyaç duyduğu güven ve umudu evet cevabı ile şimdiden bulmuş oluyor. Sadece bizim iş dünyamız değil uluslararası finans camiası da 'Evet' cevabının ekonomimize olumlu yansıyacağı gerçeğini kabul etmiş durumdadır. Avrupa'da pek çok kurum ve ekonomist raporlarında Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarıya doğru revize etmeye başladılar. Yine burada ağırladığımız heyetler de ülkemizin referandum sonrası geleceğine duyulan güveni net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.

(MA-YM-