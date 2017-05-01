Bakan Müezzinoğlu 1 Mayıs İçin Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşverenlere de diyorum ki; Bu ülkenin insansına güvenin ve inanın. Bu insanın alın teri emeği kutsaldır ve bereketlidir" dedi.



Mürezzinoğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bulaşık makinesi fabrikasını ve daha sonra Ankara'da bulunan fişek fabrikasını ziyaret etti.



Müezzinoğlu ve beraberindeki heyet önce Sincan'daki fabrikayı ziyaret ettiler. Müezzinoğlu, işçilere hal hatır sordu, baklava ikram etti. Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek Bayramı dolayısıyla fabrikayı ziyaret ettiğini söyleyerek, "En kutsal alan alın teridir. Alın teri kutsaldır, emek kutsaldır, emek üretimdir, gelişmedir. Dolayısıyla üretimin, gelişmenin sahipleri olan, alın teri döken emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek Günü'nü tebrik ediyorum. Onlar bu ülkenin yarınları için önemli dinamiklerdir. Bugüne gelişlimizde onlar var, yarınlara yürüyüşlümüzde de onlar var. Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa, ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır" dedi. Müezzinoğlu, işçi-işveren uyumunun, birlikte gelişmesinin, birbirini bütünlemesinin önemine değinerek, "İnanıyorum ki bu ülkenin yarınları bugünden daha güzel olacaktır. Önümüzdeki süreçte birbirimizle paylaşarak büyüteceğimiz mutlulukların, daha çok olmasını temenni ediyorum"şeklinde konuştu.



1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda işçilerin katledildiğini hatırlatan Müezzinoğlu, "O günü unutmadan geleceğe umutla ve güvenle bakan, o gün kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizin de hak ve hukukuna sahip çıkarak geleceğini bugünden daha güçlü ve mağmur edebilme adına hepimiz üzerimize düşeni iyi yapmayı temenni ediyorum. İşverenlere de diyorum ki; Bu ülkenin insanına güvenin ve inanın. Bu insanın alın teri emeği kutsaldır ve bereketlidir. Bunların hak ve hukukunu ne kadar güçlü karşılarsanız, dünya ile yarışta iddialı bir yerdeyiz. Şu anda bulaşık makinesi üreten bir yerdeyiz. Dünyanın bulaşık makinesi üretiminde yüzde 10'unu üreten bir yapı. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Müezzinoğlu, işçilerin 1 Mayıs gününün tek tek kutladı. Müezzinoğlu, işçilerden Aykut Öztürk'ün cebinde sigara paketini buldu. Bunun üzerine kağıda 'Bugün itibariyle sigarayı bıraktım' yazmasını istedi. Öztürk de aynen kağıda ismini soyadını ve telefon numarasını yazdı. Bakan Müezzinoğlu, Aykut Öztürk'ün eşi Tuğba Öztürk ile görüştü. Bakan Müezzinoğlu, Öztürk'ün imzaladığı kağıdın fotoğrafını Tuğba Öztürk'e göndereceğini söyledi. Müezzinoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra fişek üreten bir fabrikayı gezdi. Burada da Müezzinoğlu yetkililerden bilgi aldı.Burada da işçilerin 1 Mayıs gününün kutladı ve işçilere baklava ikram etti.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>