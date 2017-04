Bakan Lütfi Elvan: "e-devlet, e-ticaret, e-öğrenme e-bankancılık, sosyal medya, sanayi 4.0 gibi kavramların gündelik hayatımıza girdi"

-"Küresel ekonomide refahımızı korumak için üretkenliğimizi arttırmak zorundayız"



ANTALYA - Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlediği seminerde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Büyüme potansiyelimizi gerçekleştirmek, refahımızı arttırmak ve küresel ekonomide refahımızı korumak için üretkenliğimizi arttırmak zorundayız. Üretkenliği arttırmak için bilgi temelinde yenilikçiliği geliştirmek artık zorunlu hale gelmiştir. Dijitalleşmeyi sağlayan teknolojilere yatırım, bunun için kilit önem taşıyor. Lakin bu da yeterli değil, bilgiye dayalı sermayeye de yoğun bir şekilde odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye Bilişim Derneği'nin 24 yıldır geleneksel olarak düzenlediği, Türkiye'de bilişime yön verenleri buluşturan "Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri BİMY'24 Bilişimde Bahar Buluşması" Antalya Belek'te düzenlendi. Bu yılki teması, "Bilişimde Gelişim, Bilişimle Gelişim" olan seminere, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer'in yanı sıra kamu, özel sektör ve üniversitelerin üst düzey yöneticileri ile bilişim ve iletişim teknolojilerine yön veren 500'ü aşkın isim katıldı.

"Bilgi ve iletişim teknolojileri katma değeri yüksek bir sektör olarak ortaya çıkmıştır"

Bilişimde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkin olarak kullanılması konuları ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Elvan, 2 binli yılların başından itibaren ekonominin dijitalleşme süresine girdiğini söyledi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik ve sosyal yaşamda yaygın olarak kullanılmasıyla bilgi ekonomisini gündemlerine yerleştirdiklerini belirten Elvan, "Bunun sonucu olarak e-devlet, e-ticaret, e-öğrenme e-bankancılık, sosyal medya, sanayi 4.0 gibi kavramların gündelik hayatımıza girdi. Bilginin üretilmesi derlenmesi ve işlenmesi, ekonomik kalkınma açısından tarih boyunca önemli olmuştur. Özellikle kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve internetin ticarileşmesiyle, ekonominin dijitalleşme süreci başlamış, sonrasında mobil şebekeler ve akıllı telefonların bunlara eklenmesiyle süreç hız kazanmıştır. Bu açıdan bakıldığında ekonomik ve sosyal yaşamın her boyutunu etkileyen bilgi ve iletişim teknolojilerinin tıpkı elektrik gibi genel bir teknoloji niteliği kazandığını görüyoruz. Bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin bizzat kendisi bilgi içeriği ve katma değeri yüksek bir sektör olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

"Önümüzdeki dönemde dijitalleşme yeni boyuta geçecek"

Gelişen teknolojinin oluşturduğu araçların çeşitli sektörlerde kullanılmasıyla birlikte yeni ve daha etkin iş yöntemlerinin geliştirildiğini kaydeden Elvan, bu durumun yeni iş ve uzmanlık alanlarının ortaya çıktığına işaret ederek şunları söyledi:

"Bugünden geleceğe baktığımızda ise yeni gelişmekte olan bazı teknolojilerin, bu süreci bugün olduğundan çok daha fazla derinleştirme ve hızlandırma potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Yeni nesil mobil geniş bant alt yapıları, nesillerin interneti, yapay zeka, sanal gerçeklik ve 3 boyutlu yazıcı gibi teknolojiler sayesinde önümüzdeki dönemde dijitalleşme yeni boyuta geçecek artık. Özellikle bu teknolojilerin yaygın bir şekilde tüm sektörlerde rahat bir şekilde kullanılabildiği, üretkenliği ve verimliliği önemli bir şekilde arttırabileceğini hepimiz biliyoruz. Böylesi bir bilgi üretimi ve işletme kapasitesinin ne tür bir yenilikler getireceğini ve ekonomik yapıyı nasıl dönüştüreceğini tam olarak kestirmek mümkün değil ancak, birçok ekonomist OİSD gibi kuruluşlar, önümüzdeki dönemde ekonomide ortaya çıkacak potansiyel üretkenlik artışının büyük ölçüde dijitalleşme ve bunun sonucu olan bilgi temelini yenilikçilikten kaynaklanacağı konusunda hemfikir. Her ne kadar bu durum bilgi ekonomisiyle tanımlanıyorsa, bilgi ekonomisiyle genel ekonomi arasında ayrım yapmak git gide daha da anlamsız hale geldiğini ifade etmek mümkün"

Yenilikçi firmalar ve diğer firmalar arasındaki verimlilik farkı

OİSD'nin 2015 yılında yayınladığı rapordan bahseden Elvan, küresel ekonominin genelinde üretkenlik artışında yavaşladığının gözlenmesine rağmen, 2000'li yıllarda ve hatta küresel kriz boyunca yenilikçi firmaların önemli ölçüde verimlilik artışlı büyüme sağladığına dikkat çekerek, "Bu dönemde imalat sanayinde yenilikçi olmayan firmalar için ortalama verimlilik artışı yıllık sadece yüzde 0,5 iken bu oran yenilikçi firmalar için yıllık 3,5 olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler sektöründeki ayrışma ise çok daha belirgin boyutta. Yıllık ortalama verimlilik artışı yenilikçi firmalar için yüzde 5, diğer firmalar için ise yüzde 0,01 düzeyinde" ifadelerini kaydetti.

"Üretkenliğimizi arttırmak zorundayız"

Türkiye'nin büyüme potansiyelini arttırması ve kürsel ekonomide refahını da koruması için üretkenliğini arttırması gerektiğini belirten Elvan, "Büyüme potansiyelimizi gerçekleştirmek, refahımızı arttırmak ve küresel ekonomide refahımızı korumak için üretkenliğimizi arttırmak zorundayız. Üretkenliği arttırmak için bilgi temelinde yenilikçiliği geliştirmek artık zorunlu hale gelmiştir. Dijitalleşmeyi sağlayan teknolojilere yatırım, bunun için kilit önem taşıyor. Lakin bu da yeterli değil, bilgiye dayalı sermayeye de yoğun bir şekilde odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Dijital dönüşüm sürecinin daha da hızlanacağına işaret eden Elvan, "Dijital dönüşüm, küresel ölçekte yeni üretim ve tüketim ağları oluşturuyor. ve bu anlamda bir ülkenin etkinliği o ülkenin zenginliğini belirleyen önemli bir faktör oluşturuyoruz. Ülkemizin bu sürecin fırsatlarından en etkin şekilde faydalanmasını sağlayacak politikaları geliştirilmesi ve uygulanılması için tüm ekonomik aktörlere ve özellikle ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojisi sektörüne çok önemli görevler düşüyor. Bilgi toplum stratejisi bu sürece yön vermek için oluşturduğumuz araçlardan bir tanesi. Bilgi ekonomisine geçiş gibi iddialı bir hedefe ulaşmak için, her kesimin ve her söyleyecek sözü olan herkesin fikrine ve desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Bu alanlarda hızla ilerleme kaydetmeliyiz"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ise TÜSİAD'ın geçtiğimiz sene hazırladığı "Türkiye'de Dijital Değişime CEO Bakışı" raporunun, Türkiye'deki tüm sektörlerde dijitalleşme konusunda farkındalık ortaya koyduğunu söyledi. 'Bu çok olumlu bir gösterge' diyen Bilecik, "Fakat aynı araştırmanın bir diğer bulgusu ise firmalar nezdinde güçlü ve kapsayıcı kurumsal dijital strateji hedefi eksikliği. Kurumların dijital olgunluk düzeyi, dijitale yapılan yatırımlar, dijital kanallardan elde edilen ciro, dijital süreçten sorumlu üst düzey yönetici atanması gibi bileşenlerde önümüzde halen kat edilecek çok önemli bir mesafe olduğunu görüyoruz. Bu alanlarda hızla ilerleme kaydetmeliyiz" diye konuştu.

"KOBİ'lerin, küresel rekabetin gerektirdiği yapılanmada zorlandıkları gözlenmekte"

Türkiye Bilişim Derneği olarak KOBİ'lerin değişim ve dönüşümü konusunda çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de, "Çünkü bilmekteyiz ki bu rekabet zemininde öne geçmenin tek yolu öncelikle KOBİ'leri değişim ve dönüşüm sürecine katmaktan geçtiği büyük bir toplumsal kabule ulaşmıştır. KOBİ'lerimizde değişime, girişimci olmaya, rekabetçi güç kazanmaya şiddetli bir istek doğmuştur. Sorun KOBİ'leri değiştirecek ve dönüştürecek kalıcı bir politik çerçevenin oluşturulamamasıdır. Makro düzeyde sağlanmış olumlu gelişmelere rağmen mikro düzeyde KOBİ'lerin, küresel rekabetin gerektirdiği yapılanmada zorlandıkları gözlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AR-GE, istihdam ve üretim konularında yapılmış çalışmalardan dolayı başarı elde eden firmalara Bakan Elvan tarafından çeşitli ödüller verildi.