Bakan Kılıç, Yoğun İlgiden Konuşamadı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'un Canik ilçesinde roman vatandaşlarının mahallesinde düzenlenen mitingde yoğun ilgi nedeniyle konuşamadı.



Bakan Kılıç, halk oylaması çalışmaları kapsamında Canik ilçesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde partisinin düzenlediği mitinge katıldı.



Burada vatandaşlara hitap etmek üzere otobüsün üzerine çıkan Bakan Kılıç, "Bizimkisi harbi, seviyoruz seni Çağatay abi" sloganlarıyla nedeniyle bir türlü konuşmasına başlayamadı.



Bakan Kılıç, vatandaşların ilgisi nedeniyle sürekli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştiren Bakan Kılıç, "Samsun'dan başlayarak evet diyenleri İzmir'den denize dökecekmiş" dedi. Kılıç, alandakilerin "Samsun'a sokmayız" sloganları atması üzerine yine konuşmasına ara verdi.



Bozkurt'un istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kılıç, sevgi gösterilerinin uzun sürmesi nedeniyle konuşmasını bitirmek zorunda kaldı.



Konuşmanın ardından mahalle sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kılıç, Karadeniz Bölgesi Genel Merkez Roman Hakları Koruma Federasyon Başkanlığında 9 ile 13 yaşları arasında koro kuran çocukların müzik dinletisini dinledi.