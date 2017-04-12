Bakan Kılıç, Yakın Doğu Üniversitesi'ni Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti.



Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:



"Ülke basketbolumuzda gurur dolu bir gün yaşıyoruz. İki Türk takımının finalde karşılaştığı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncularını, teknik ekibini ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bellona AGÜ'yü ise final serisinde gösterdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Kadın basketbolunda Avrupa'nın üst sıralarında Türk takımlarını istikrarlı şekilde görmek bizlere gurur yaşatıyor. Gelecek yıllarda da takımlarımızın bu tarihi başarıları sık sık tekrarlayarak birçok kupa kazanmasını temenni ediyorum." - İSTANBUL