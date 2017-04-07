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Bakan Kılıç Vatandaşlara Seslendi
Bakan Kılıç Vatandaşlara Seslendi
Bakan Kılıç vatandaşlara seslendiSAMSUN - Bakan Kılıç 19 Mayıs İlçesi'nde vatandaşlara seslendi.
7 Nisan 2017 Cuma 12:30
Bakan Kılıç vatandaşlara seslendi
SAMSUN - Bakan Kılıç
19 Mayıs
İlçesi'nde vatandaşlara seslendi.
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