Bakan Kılıç Vatandaşlara Seslendi

Bakan Kılıç vatandaşlara seslendiSAMSUN - Bakan Kılıç 19 Mayıs İlçesi'nde vatandaşlara seslendi.

Bakan Kılıç vatandaşlara seslendi

SAMSUN - Bakan Kılıç 19 Mayıs İlçesi'nde vatandaşlara seslendi.

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19 Mayıs, Samsun, Vatan
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