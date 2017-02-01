-BGençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve UNDP Başkanı Helen Clark'ın görüşmesinden detay
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York eyaletinde UNDP Başkanı Helen Clark ile görüştü.
Bakan Kılıç, Undp Başkanı Helen Clark Ile Görüştü - New
-BGençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve UNDP Başkanı Helen Clark'ın görüşmesinden detay Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York eyaletinde UNDP Başkanı Helen Clark ile görüştü.
-BGençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve UNDP Başkanı Helen Clark'ın görüşmesinden detay